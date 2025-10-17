Slušaj vest

Edita Aradinović nedavno je izjavila da se ugojila 10 kilograma, a sada je sve iznenadila novom objavom. Na svom Instagram profilu objavila je fotografije s kratkom plavom kosom. Edita je pozirala ispred ogledala u izazovnom izdanju, a osim njenog golog stomaka i dekoltea, pažnju je privukla frizura.

Njeni pratioci sve vreme su se pitali da li je pevačica odsekla dugu kosu ili je u pitanju perika.

"Vao, sviđa mi se", "Preslatka", "Šta je ovo, istopio sam se, "Goriš" - bili su samo neki do mnogobrojnih komentara.

Foto: Printscrean

Ugojila se 10 kilograma

Nedavno je, pred sam izlazak na binu "sedmoj sili" otkrila je pojedine novisti iz svog života, pomenula muziku, ali pomalo i privatni život.

Iako pevačici svi govore da izgleda nikada bolje, ona je navikla na mršaviju sebe.



- Ugojila sam se 10 kilograma. Samo sam se probudila sa 8 kilograma više. Ne znam kako se to desilo. Ja sam navikla da sam kao štapić. Prvi put u životu sam se ovako usvinjila. Ne znam da li je bolje da ljulja nego da žulja. Ja više volim da žulja, ali vidim da se svima, a posebno momcima, dopada kada ljulja - rekla je pevačica.