ŠTA JOJ BI? PEVAČICA SE UGOJILA 10 KILOGRAMA, SAD OŠIŠALA DUGU KOSU: Edita šokirala novom objavom, svi se pitaju jedno (FOTO)
Edita Aradinović nedavno je izjavila da se ugojila 10 kilograma, a sada je sve iznenadila novom objavom. Na svom Instagram profilu objavila je fotografije s kratkom plavom kosom. Edita je pozirala ispred ogledala u izazovnom izdanju, a osim njenog golog stomaka i dekoltea, pažnju je privukla frizura.
Njeni pratioci sve vreme su se pitali da li je pevačica odsekla dugu kosu ili je u pitanju perika.
"Vao, sviđa mi se", "Preslatka", "Šta je ovo, istopio sam se, "Goriš" - bili su samo neki do mnogobrojnih komentara.
Ugojila se 10 kilograma
Nedavno je, pred sam izlazak na binu "sedmoj sili" otkrila je pojedine novisti iz svog života, pomenula muziku, ali pomalo i privatni život.
Iako pevačici svi govore da izgleda nikada bolje, ona je navikla na mršaviju sebe.
- Ugojila sam se 10 kilograma. Samo sam se probudila sa 8 kilograma više. Ne znam kako se to desilo. Ja sam navikla da sam kao štapić. Prvi put u životu sam se ovako usvinjila. Ne znam da li je bolje da ljulja nego da žulja. Ja više volim da žulja, ali vidim da se svima, a posebno momcima, dopada kada ljulja - rekla je pevačica.
Kurir.rs