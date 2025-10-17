Raša Novaković pojavio se u centru Beograda sa zavojem na ruci
POVREĐEN RAŠA NOVAKOVIĆ! Muž Goce Tržan sa zavojima se pojavio u centru grada: Pevačica se ne odvaja od njega (FOTO)
Goca Tržan večeras je održala solistički koncert u MTS dvorani, a njne partner Raša Novaković došao je kako bi joj kao i uvek bio velika podrška.
Međutim, ono što su svi uočili čim se Raša pojavio u holu dvorane je njegova povreda. Muž Goce Tržan povredio je ruku koja je bila u zavojima.
Nije poznato kako je došlo do povrede, ali je pevačica i ako je imala posebno veče u svojoj karijeri sve vreme pre nego što je izašla na binu bila uz svog supruga.
Povređen muž Goce Tržan Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Podrška kolege i porodica
Goca Tržan večeras je u MTS dvorani održala koncert.
Kao podrška u prvim redovima našli su se njeni roditelji, ćerka Lena, pevač Bojan Vasković sa suprugom i pevačica Milica Pavlović.
