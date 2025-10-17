Slušaj vest

Goca Tržan večeras je održala solistički koncert u MTS dvorani, a njne partner Raša Novaković došao je kako bi joj kao i uvek bio velika podrška.

Međutim, ono što su svi uočili čim se Raša pojavio u holu dvorane je njegova povreda. Muž Goce Tržan povredio je ruku koja je bila u zavojima. 

Nije poznato kako je došlo do povrede, ali je pevačica i ako je imala posebno veče u svojoj karijeri sve vreme pre nego što je izašla na binu bila uz svog supruga.

Povređen muž Goce Tržan Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podrška kolege i porodica

Goca Tržan večeras je u MTS dvorani održala koncert.

Kao podrška u prvim redovima našli su se njeni roditelji, ćerka Lena, pevač Bojan Vasković sa suprugom i pevačica Milica Pavlović.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsRAŠA PREVARIO GOCU SA SA KONTROVERZNOM STARLETOM? Pevačica mu oprostila neverstvo, a ljubavnicu cela nacija zna: Bila u zatvoru, pa upala u depresiju...
goca-rasa01-news1-nemanja-nikolic-1.jpg
StarsBIBLIOTEKA, MUZIČKI STUDIO I ZELENA OAZA U DVORIŠTU! Zavirite u dom Goce Tržan, ovo je Rašin omiljeni kutak
Goca Tržan.jpg
StarsOD AVANTURE SA 14 GODINA MLAĐIM DO NAJLEPŠE PORODIČNE BAJKE: Ovo je nesvakidašnja ljubavna priča Goce i Raše, danas slave 10 godina braka
youth_fest_23042025_0097.JPG
Stars"SAMO TI RAZUMEŠ RAZMAŽENU DEVOJČICU I ŽENETINU..." Goca Tržan napisala otvoreno pismo Raši: Danas je njihov poseban dan!
screenshot-52.jpg