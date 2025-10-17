Slušaj vest

Goca Tržan večeras je održala solistički koncert u MTS dvorani, a njne partner Raša Novaković došao je kako bi joj kao i uvek bio velika podrška.

Međutim, ono što su svi uočili čim se Raša pojavio u holu dvorane je njegova povreda. Muž Goce Tržan povredio je ruku koja je bila u zavojima.

Nije poznato kako je došlo do povrede, ali je pevačica i ako je imala posebno veče u svojoj karijeri sve vreme pre nego što je izašla na binu bila uz svog supruga.

1/6 Vidi galeriju Povređen muž Goce Tržan Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podrška kolege i porodica

Goca Tržan večeras je u MTS dvorani održala koncert.

Kao podrška u prvim redovima našli su se njeni roditelji, ćerka Lena, pevač Bojan Vasković sa suprugom i pevačica Milica Pavlović.