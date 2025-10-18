Slušaj vest

Ivan Marinković ispričao je kako je Miljana Kulić na prevaru od prodavačice iz jedne radnje u Nišu uzela 15.000 dinara i sve prokockala.

Rijaliti učesnik Ivan Marinković prošle večeri bio je jedna od glavnih tema u "Eliti 9", a dok su cimeri komentarisali njegovo očinstvo, Miljana Kulić se uključivala u razgovor tvrdeći da Ivan nema nikakav osećaj za njihovog sina Željka.

Marinković nije ostao dužan Kulićevoj, pa je javno ispričao da je Miljana ukrala školski ranac kako bi imala novac za kockanje.

Iako je Kulićeva sve negirala Ivan je do detalja opisao celu situaciju koja se dogodila dok su Željku kupovali neophodne stvari za polazak u prvi razred.

- Kupovali smo te stvari, dok je Miljana svaki dan spavala od ujutru do uveče. Ja sam ustajao naravno i vodio Željka svaki dan, nema tamo puno izbora, kupovali smo ono što treba. Marija je kupovala i kaže Marija, dolazi i trese se: "Zvali su me iz prodavnice u koji idemo stalno da je ušla Miljana u radnju i da je došla na kasu sa rancem i rekla prodavačici: Molim vas, ovaj ranac je moja mama juče kupila, pa smo shvatili da mu ovaj ne treba, je l' možete da mi vratite novac?", ona je rekla da nema račun i žena joj je na osnovu onoga što zna isplatila 15.000 dinara ili koliko već, pa je ona iskockala - rekao je Ivan, pa nastavio:

- Nakon toga su ljudi videli da im fali jedan ranac, vratili su kameru, okrenuli su Mariju telefonom, znači Miljana je uzela ranac sa police i otišla na kasu da ga isplati. Ja sam odvezao Mariju da vrati taj novac - rekao je Ivan.

Miljana, koja posle "Elite 9" planira da pokrene dva biznisa, branila se da to nije istina, već da je jedino tačno da je njena majka plaćala njene dugove dok se kockala.

