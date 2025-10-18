Slušaj vest

Igor Kojić 2025. godinu pamtiće po venčanju, razvodu i novoj ljubavi. Sin Dragana Kojiće Kebe, oženi se Sofijom Dacić početkom godine, a već nakon 9 meseci došlo je do razlaza.

Nakon kraha braka Igor seposvetio biznisu, dok je Sofija odlučila da se oproba u muzičkom tamičennju Zvezde Granda. Bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe je u prvom krugu „Zvezda Granda“ ostavila publiku i žiri bez teksta.

Ubrzo nakon njenog učešća, njen bivši suprug pojavio se na koncertu svog oca s novom devojkom što je sve iznenadilo. Sofija se sada oglasila i otkrila da i ona nije slobodna.

- Ne bih o tome, i moje srce je zauzeto odavno, ja možda nisam, i tako će ostati. Igor je jedan divan momak i nemam nijednu ružnu reč da kažem za njega - rekla je Sofija Dacić za Grand.