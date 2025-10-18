Slušaj vest

Nataša Bekvalac iz braka s Danilom Ikodinovićem dobila je ćerku Hanu. Njihova naslednica stasala je u jednu lepu i vrednu devojku, a mama Nataša je u emisiji Amidži šou, pa je otkrila kog poznatog muškarca bi volela za zeta.

- Ja sam umetnička duša i tako nekako naginjem, je l'? Ne bih volela da je neko iz moje branše, ali možda neki glumac. Pavle Mensur, recimo - priznala je Nataša Bekvalac.

- Često se njegovo ime spominje kod tih mlađih generacija i raznih žena. Dopada ti se on je l'? - konstatovao je Amidžić.

- Jako mi je interesantan - otkrila je pevačica.

Nataša Bekvalac Foto: Saša Milutinović

- Zbog? - pitao je zbunjeno voditelj.

- Zbog da jedeš g**na - našalila se pevačica.

- Je l' Hani on okej? - upitao je potom Ognjen Amidžić.

- Ne znam ni da li ga zna - istakla je Nataša Bekvalac.

pavle-mensur.jpg
Foto: Promo

Nataša Bekvalac krade identitet sestri

Poznato je da su sestre Bekvalac veoma vezane jedna za drugu i da su oduvek bile u fenomenalnim odnosima, a osim karakternog poklapanja, Nataša i Kristina toliko fizički liče da ih ljudi vrlo često i pomešaju.

Upravo to je pevačica mudro iskoristila, a njena sestra joj je to ozbiljno zamerila.

U emisiji ''Exkluziv'' Nataša Bekvalac priznala je da se povremeno služi belim lažima. Iako ona i Kristina nisu bliznakinje, pevačica često zloupotrebljava njihove fizičke sličnosti.

- Mešaju nas često i moram da odam jednu tajnu koja mene ne prikazuje u najboljem svetlu kao sestru. Poznato je da ja privatno izgledam baš neupadljivo i da nikad nisam našminkana i isfenirana, bukvalno izgledam kao da sam krenula da izbacim smeće. Ljudi me i takvu prepoznaju i pitaju me da li sam Nataša Bekvalac. Ja im kažem: ''Ne, ja sam Kristina'' - kroz smeh priznaje pevačica i dodaje da joj sestra baš zamerila kada je saznala za to.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNATAŠA BEKVALAC KRADE SESTRIN IDENTITET PO POTREBI! Pevačica ispričala hit situaciju, evo kada se predstavlja kao Kristina
Nataša Bekvalac
StarsNATAŠA BEKVALAC OTKRILA DETALJE TEŠKE SVAĐE SA RELJOM POPOVIĆEM! Reper iz inata obrisao spot sa Jutjbuba, pevačica tvrdi: Eksplodirala sam...
2025-10-16 15_05_46-Youtube printscreen, Made in BLKN Nataša Bekvalac Relja Popović-6752f8da8bfc1.we.jpg
StarsOVA POZNATA VODITELJKA VENČALA JE NATAŠU I DAČU! Družile se dugi niz godina, a onda je pevačica izabrala za svedoka ljubavi (FOTO)
screenshot-11.jpg
StarsEVO ŠTA HANA IKODINOVIĆ STUDIRA U ŠPANIJI: Nataša Bekvalac progovorila o selidbi ćerke i obrazovanju: U startu smo naišli na problem...