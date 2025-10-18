Slušaj vest

Pevačica Zorana Simeunović vratila se na muzičku scenu nakon kraće pauze nastupom na jednom humanitarnom koncertu. Zorana je blistala na sceni, ali kako sama priznaje, najvažnije joj je bilo to što joj je suprug Steva pružio podršku.

-Podrška je jako bitna, mi bez te podrške ne bismo ni opstali. Ako on ne bi podržavao mene ili ja njega, šta bismo mi radili onda zajedno? Steva je uvek bio za to da stoji iza mene kao i ja iza njega - sa osmehom kaže Zorana pa dodaje da će joj teško pasti razdvajanje od ćerke Jovane sada kada se vraća nastupima:

-Jako mi je teško, ali moj suprug je tu i trudi se da kad god je ta neka moja kriza za detetom me opusti. Shvatim da prosto ja moram raditi i vratiti se svojim obavezama - rekla je pevačica.

Kompozitor Steva Simeunović koji se inače retko pojavljuje u javnosti, kratko je stao pred novinare kako bi pružio podršku supruzi.

-Kad god mogu ja se odazovem, ali ja se nikada nisam gurao. Pevačima je to više potrebno, mi kompozitori smo lica iza - kaže Simeunović koji ne krije koliko je ponosan Zoranu:

-Ja sam tu da podržim. Naravno, kada nije u pravu, ja joj to kažem. Kakav bih joj ja to prijatelj, pre svega, bio kada bih je tapšao po ramenu i rekao joj: “Da, da tako treba?”To nikad nikome ne radim.