Nada Soldini Ružanji bivša svekrva Site Ahmić i baka Neira koji se trenutno nalazi u rijalitiju, preko audio-poziva se oglasila i otkrila šta je sve Sita radila dok je bila u braku sa njenim sinom, kao i nakon njegove smrti.

- Koliko vam je bilo teško da nastavite život posle toga? - upitala je voditeljka.

- Jako teško, iskreno. Moram da vam priznam da je Sita mesec dana nakon Borisove smrti bila kod nas sa Neriom i skretao nam je pažnju. Nerio nije hteo ni mleko, ni rižu, ni ništa i samo je plakao. On je osetio sve - rekla je Nada.

- Da li bilo koga direktno ili indirektno krivite za njegovu nesreću?

- Ne znam šta bih vam rekla. Znam da su se te noći Sita i Boris posvađali zbog krštenja i rekli su mi da se moj Boris oprostio tu noć od Dubrovnika. Kada je Boris preminuo, Sita je samo tražila da krsti Neria, a nama do toga nije bilo nikako. Osećala je grižu savesti zbog svađe sa Borisom, zato je toliko i tražila da krsti Nerija tada i dodala mu Borisovo ime - rekla je Nada.

- Vi gubite tada sina, ali ostaje vam unuk koji je deo vašeg sina. Dešava se da vi otplaćujete automobil dok je Sita dobila 200.000 kuna za odštetu auta - glasilo je pitanje

- Moj Boris kao specijalac je bio na Crnogorskoj granici i on je imao čistu platu od 5.900 kuna međutim on je radio prekovremeno i to su im platili, ali ne dok je Boris bio živ. Kada je sahrana prošla, nama stiže plava koverta odnosno to je bio kredit za taj auto i stiže cena 20.000 evra odnosno 150.000 kuna. Sita kaže da je upoznala Borisa sa kreditom, ali to nije istina i moj muž je platio te rate. Dvesta hiljada kuna koje je ona dobila od odštete i nije nam dala ništa, dok laže da nam je dala - rekla je Nada.

- Da li je tačno da vam se obratila žena iz trgovine koja vam je rekla da je Sita dizala parfeme na Borisovu karticu?.

- Ona nije radila već samo Boris i živela je na njegovu karticu. Nakon deset dana od te plave karte, mene zove ta žena iz trgovine i traži da platim parfeme. Sita je uzela i rekla da će platiti za deset dana, ali već je bila Borisova kartica blokirana i to je nas sve šokiralo - rekla je Nada.

- Da li je Sita posle sahrane posećivala Borisov grob? - upitala je voditeljka

- Dolazio je njen brat, Grofica i ona. Pamtim prvu godinu kada je ona došla posle pet meseci na grob u beloj košulji, kratkom kožnom šorcu i čizmicama do kolena. Ja sam to svima pričala jer sam bila u šoku, ali ukupno je možda bila tri puta na grobu. Znam da je jednom bila sa Nikicom i povela svu decu - rekla je Nada u emisiji "PItam za druga" na Red televiziji.