Slušaj vest

Pevač Staniša Stošić pobedio je 1966. godine na festivalu „Zlatiborski narcis“ sa pesmom „Stojanke, bela Vranjanke“, i od tad je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom. Pored imponzantne karijere, pevač je bio i veliki zavodnik, bar tako tvrdi njegova koleginica Lepa Lukić.

Menjao devojke na turnejama

- Menjao je žene, ponekad i po pet za noć. Baš je bio veliki švaler, možda najveći na estradi– rekla je Lepa Lukić za Stanišu.

Ona se u emisiji „Grand Specijal“ prisetila anegdota sa pevačem i priznala da je Stošić voleo da često menja devojke na turnejama.

screenshot-2.jpg
Staniša Stošić bio je omiljen među ženama Foto: Printscreen/Youtube

– Sve tamo dolaze iza bine, ove što vole muzičare i u jednom gradu jedna, u drugom druga, a u trećem gradu treća. Kad ono, jedna ima kraću nogu. Ja mu kažem: „Šta si našao? Nema veze što ima kraću nogu, svima to može da se desi, nego ti je ona devojka juče koju sam videla baš lepa i lepša od nje“ – priznala je pevačica i dodala:

WhatsApp Image 2025-10-16 at 17.20.37 (1).jpeg
Lepa Lukić otkrila anegdotu sa Stanišom Stošićem Foto: Nemanja Nikolić

– „Šta si našao kod nje tako lepo?“, pitam ga ja: „Ima i kraću nogu, a i bio si sa njom“. Kad kaže on: „Znaš kako je lepa ova druga noga“. Jedna je lepa, ova nije važna.

Porodica

Iako je bio veliki zavodnik, Staniša se oženio tek u 43. godini. Kako je govorio, supruga Ljiljana i sinovi Stefan i Dušan, su mu uz prijatelje, bili najveće bogatstvo.

Pevač je preminio 8. aprila 2008. godine, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Kurir/Grand

Ne propustiteStarsLEPA LUKIĆ KOZMETIKU ZA LICE PLAĆA NA RATE: Košta na hiljade evra, pevačica odala tajnu svoje lepote! Otkrila i koga je Boki 13 hteo da joj dovede u stan
WhatsApp Image 2025-10-16 at 17.20.37 (1).jpeg
StarsLEPA LUKIĆ ODBILA PONUDU BAKE PRASETA! On uputio javni poziv za dejt, ona ga oduvala: Evo šta mu je poručila
lepa baka prase.jpg
StarsLEPA LUKIĆ DOBILA IME PO OČEVOJ ŠVALERKI! Ovo je najluđa priča na estradi, konačno ispričala sve
Lepa Lukić dobila ime po očevoj švalerki
StarsLEPA LUKIĆ NIJE ZNALA 15 DANA DA JE LJUBAV NJENOG ŽIVOTA MRTVA! Folk zvezda ima dirljivu priču: Poštovao me je mnogo...
366443_250306.00_20_40_08.Still003.jpg

Lepa Lukić Izvor: Kurir