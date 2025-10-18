Slušaj vest

Pevač Staniša Stošić pobedio je 1966. godine na festivalu „Zlatiborski narcis“ sa pesmom „Stojanke, bela Vranjanke“, i od tad je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom. Pored imponzantne karijere, pevač je bio i veliki zavodnik, bar tako tvrdi njegova koleginica Lepa Lukić.

Menjao devojke na turnejama

- Menjao je žene, ponekad i po pet za noć. Baš je bio veliki švaler, možda najveći na estradi– rekla je Lepa Lukić za Stanišu.

Ona se u emisiji „Grand Specijal“ prisetila anegdota sa pevačem i priznala da je Stošić voleo da često menja devojke na turnejama.

Staniša Stošić bio je omiljen među ženama Foto: Printscreen/Youtube

– Sve tamo dolaze iza bine, ove što vole muzičare i u jednom gradu jedna, u drugom druga, a u trećem gradu treća. Kad ono, jedna ima kraću nogu. Ja mu kažem: „Šta si našao? Nema veze što ima kraću nogu, svima to može da se desi, nego ti je ona devojka juče koju sam videla baš lepa i lepša od nje“ – priznala je pevačica i dodala:

Lepa Lukić otkrila anegdotu sa Stanišom Stošićem Foto: Nemanja Nikolić

– „Šta si našao kod nje tako lepo?“, pitam ga ja: „Ima i kraću nogu, a i bio si sa njom“. Kad kaže on: „Znaš kako je lepa ova druga noga“. Jedna je lepa, ova nije važna.

Porodica

Iako je bio veliki zavodnik, Staniša se oženio tek u 43. godini. Kako je govorio, supruga Ljiljana i sinovi Stefan i Dušan, su mu uz prijatelje, bili najveće bogatstvo.

Pevač je preminio 8. aprila 2008. godine, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

