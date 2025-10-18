Slušaj vest

Da li ste se nekada pitali koliko godina imaju članovi žirija Zvezda Granda i kolika je razlika između najmlađeg i najstarijeg?

Najmlađi član žirija ima 49 godina i to je – Dara Bubamara.

Malo starija od nje je Ceca Ražnatović koja je rođena 1973. godine i ima 52, a rođendan je proslavila u junu ove godine.

Za njom je i Aleksandar Milić Mili koji ima 56 godina, prema podacima na internetu, dok Đorđe David uskoro, 5. novembra puni 61. godinu.

Posebno simpatično je to što su estradne zvezde Snežana Đurišić i Ana Bekuta rođene iste godine, 1959. Obe imaju 66 godina, a verovali ili ne obe su rođene šestog u mesecu, doduše Sneža u junu, dok je Ana rođena 6. septembra i devica je u horoskopu.

Dragan Kojić Keba je rođen 1956. godine, a pre samo nekoliko dana napunio je 69 godina.

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

Zbog Cece se menjaju pravila

Ceca je angažovana kao član žirija u emisiji "Zvezde Granda", a onda je otkrila i kakvi su kandidati ove godine.

- Prezadovoljna sam kandidatima iz Zvezda Granda, ova godina je odlična. Čime hrane ovu dečicu, toliko su lepi i talentovani. Iznenađena sam što ima dosta kandidata iz Vojvodine i sva ta deca fenomenalno pevaju, raspevali se i Crnogorci -rekla je Ceca, a onda je otkrila i novu odluku produkcije koja se tiče nje kao mentora.

- Ja zaista imam mnogo kandidata i onda je produkcija reagovala. Kada pitaju kandidate, nakon što dobiju 7 ili 8 glasova, koga žele za mentora, a oni izaberi mene, produkcija kaže "Ne može više kod Cece". Neću moći da postignem da sa svima radim kako treba - otkrila je Ceca.