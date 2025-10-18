Slušaj vest

Da li ste se nekada pitali koliko godina imaju članovi žirija Zvezda Granda i kolika je razlika između najmlađeg i najstarijeg?

Najmlađi član žirija ima 49 godina i to je – Dara Bubamara.

Malo starija od nje je Ceca Ražnatović koja je rođena 1973. godine i ima 52, a rođendan je proslavila u junu ove godine.

Za njom je i Aleksandar Milić Mili koji ima 56 godina, prema podacima na internetu, dok Đorđe David uskoro, 5. novembra puni 61. godinu.

Posebno simpatično je to što su estradne zvezde Snežana Đurišić i Ana Bekuta rođene iste godine, 1959. Obe imaju 66 godina, a verovali ili ne obe su rođene šestog u mesecu, doduše Sneža u junu, dok je Ana rođena 6. septembra i devica je u horoskopu.

Dragan Kojić Keba je rođen 1956. godine, a pre samo nekoliko dana napunio je 69 godina.

Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

Zbog Cece se menjaju pravila 

Ceca je angažovana kao član žirija u emisiji "Zvezde Granda", a onda je otkrila i kakvi su kandidati ove godine.

- Prezadovoljna sam kandidatima iz Zvezda Granda, ova godina je odlična. Čime hrane ovu dečicu, toliko su lepi i talentovani. Iznenađena sam što ima dosta kandidata iz Vojvodine i sva ta deca fenomenalno pevaju, raspevali se i Crnogorci -rekla je Ceca, a onda je otkrila i novu odluku produkcije koja se tiče nje kao mentora.

- Ja zaista imam mnogo kandidata i onda je produkcija reagovala. Kada pitaju kandidate, nakon što dobiju 7 ili 8 glasova, koga žele za mentora, a oni izaberi mene, produkcija kaže "Ne može više kod Cece". Neću moći da postignem da sa svima radim kako treba - otkrila je Ceca.

Kurir.rs/ Blic

Ne propustiteStarsSMRŠALA VIŠE OD 70 KILOGRAMA I POSTALA BOMBA! Pevačica iz Zvezde Granda se bukvalno istopila, danas izgleda neprepoznatljivo (FOTO)
screenshot-30.jpg
Stars"ŽELI KEBU ZA MENTORA? ŠTO DA NE!" Igor Kojić o učešću bivše žene Sofije u "Zvezdama Granda", ovo joj je poručio!
Igor Kojić
Stars"JAVIO JE DAN PRE PRELASKA NA PINK DA IDE!" Članovi žirija Zvezda Granda besni na Bosanca, prijatelj Saše Popovića otkrio nepoznate detalje
WhatsApp Image 2025-09-03 at 15.00.33_a70224ce.jpg
StarsBIVŠA KEBINA SNAJKA ZAVRŠILA DVE ŠKOLE! 10 godina vežbala glas kod poznate pevačice, a evo šta je po zanimanju
Dragan Kojić Keba Sofija Dačić
StarsEVO KAKO JE KUBANAC IZ ZVEZDE GRANDA ZAVRŠIO U SRBIJI: Za sve je "kriva" supruga, a ovo je bio prelomni momenat
Lisdian Abreu De La Rosa