Slušaj vest

Milan Dinčić Dinča ne voli previše da se eksponira u medijima, a sada je otvoreno o svemu progovorio u razgovoru za domaće medije. On je postao popularan nakon učešća u "Zvezde Granda" pa se prisetio tog iskustva ali i kolega.

Na početku razgovora Dinča je govorio o Milanu Stankoviću, koji se takođe pre nekoliko godina povukao sa scene.

"On je kao i ja, skroz se udaljio od medija, ne kažem da je dobro ni za mene, ni za njega. Sreo sam ga jednom u Crnoj Gori, ispričali smo se lepo. Nismo u kontaktu, nismo ni ranije bili, on je uvek bio sam za sebe, mističan, i ostao je takav. Uvek smo imali lep odnos, profesionalan. Nadamo se da će se vratiti na scenu. To je njegova odluka, treba poštovati. Moja karijera je na pauzi zbog porodice i nikad nije kasno da se vratiš na scenu. Verovatno mu treba mir, kao i svima nama i razumem ga", priča pevač za Blic.

1/6 Vidi galeriju Milan Dinčić Dinča Foto: Printscreen, Bojan Stevanović, Kurir

On je otkrio i da li mu je bilo stresno takmičenje u "Zvezdama Granda".

- Na mene jeste jer ja sam u celu priču ušao dok sam radio kao konobar po svadbama... Što je opet kao javni posao, služite tu goste... Takmičenje je bilo mnogo gledano, bili smo popularni mnogo, imali smo nekad i dva koncerta u danu, što sam ja teško podneo, imao sam i neke tahikardije, pa je morala da dolazi i Hitna pomoć zbog mene u emisiju. U jednom momentu sam imao pritisak 150 sa 100, za malo da se srušim... Teško sam to sve podnosio jer sam bio stidljive prirode" - rekao je za Blic.

Ugovor u "Zvezdama Granda".

"Dok smo bili pod ugovorom, sve je bilo pod konac, imali smo svako svog menadžera, bili smo kao jedna firma, sad kad sam izašao iz toga, malo je finansijski bolje, sam vodiš svoju priču. Jeste da ugovor traje dugo, ali obezbede posao", kaže folker.