Slušaj vest

Sinoćnja noć u Ljubljani ostaće upamćena kao noć kada je Boban Rajović raspametio publiku! Popularni pevač, koji već 25 godina gradi uspešnu karijeru širom regiona, po prvi put je održao solistički koncert u glavnom gradu Slovenije – i to u maniru pravog zvezdanog spektakla.

- Dobro veče, dobri moji ljudi! Znam da vas ovde ima iz Crne Gore, Bosne, Hrvatske, ali prvenstveno iz Slovenije. Hvala vam što ste tu – ovo će biti noć za pamćenje!” - bile su uvodne reči, a baš zbog svog prvog solističkig koncerta, Rajović je odabrao adekvatan stajling i kombinaciju skupih “komada”.

Samo jakna 3.000 evra

Boban se na sceni pojavio u stajlingu vrednom gotovo 45.000 evra, a svi pogledi bili su uprti u luksuzni sat od skoro 40.000 evra, koji se presijavao pod reflektorima dok je pevač grlio publiku pogledom. Njegova jakna prestižnog brenda “Celine”, čija je cena oko 3.000 evra, dodatno je istakla glamurozan izgled i savršeno se uklopila u njegov prepoznatljivi scenski šarm.

1/5 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Privatna arhiva

- Moram da kažem da me je ćerka nagovorila da pazarim ovu jaknu. Jeste bila skupa, ali vredelo je. Svako ko me je večera video, pitao me: koliko je, koji je brend. Međutim kada čuju cenu, interesovanje odmah nestane - našalio se pevač.

Rajović je pokazao zašto je već decenijama jedan od najtraženijih izvođača na Balkanu – energija, emocija i iskrena zahvalnost pratili su svaku pesmu.

Deo koncerta posvećen Halidu Bešliću

Najemotivniji trenutak večeri usledio je pred sam kraj, kada je pevač dirljivo posvetio nekoliko minuta nedavno preminulom kolegi i prijatelju Halidu Bešliću, istakavši da mu je bio veliki prijatelj i čovek koga nikada neće zaboraviti. Celu dvoranu tada je ispunila tišina i emocija – trenutak koji su mnogi opisali kao najiskreniji i najdirljiviji deo večeri.

Boban Rajović na koncertu u Ljubljani Izvor: Privatna arhiva

Publika u Ljubljani nije krila oduševljenje — ovacije su trajale minutima, Boban je vraćen na bis.

Na krililma dobre energije i uspešnog koncerta, Boban najavljuje američku turneju koja počinje već sledeće nedelje.