Verenica učesnika “Elite 9”, Nerija Ružanjija, podelila je na svom profilu emotivnu fotografiju na svom Instagram storiju. Na slici se vidi kako Neri nežno grli Hanu s leđa, dok se ona osmehuje i telefonom beleži taj intimni trenutak.

Mnogi su ovu objavu protumačili kao jasan znak koliko joj Neri nedostaje otkako je ušao u rijaliti, ali i kao snažnu poruku podrške koju mu šalje iz spoljnog sveta.

Potez koji će razbesneti Situ

Pored emotivnog momenta, mnogi su primetili da je Hana ovom objavom poslala i jasnu poruku Siti Ahmić, Neriovoj majci, sa kojom oni nisu u dobrim odnosima.

Hana i Nerio Ružanji srećni zajedno
Hana i Nerio Ružanji srećni zajedno Foto: Printscreen

Objavljivanjem fotografije iz srećnih dana, Hana je stavila do znanja da stoji uz svog verenika bez obzira na porodične tenzije, te da je njihova ljubav snažna i iskrena.

Hana se oglasila povodom Nerija
Nerio Ružanji i Sita Ahmić
Nerio Ružanji dobio poklon
Nerio Ružanji izneo šok tvrdnje o majci Siti Ahmić

