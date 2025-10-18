Slušaj vest

Toše Proeski rođen je u Kruševu nadomak Skoplja, gde je i odrastao. U rodnom gradu dobio je i svoj muzej u koji smo imali prilike prošle godine da uđemo. Kad se osamostalio, prešao je da živi u Skoplje, i to u najelitnije naselje u pomenutom gradu.

Ekipa Kurira koja je boravila u Makedoniji posetila je kraj u kojem je pevač imao stan kako bismo videli gde je pevač proveo poslednje dane života. Nije bilo lako doći do naselja s obzirom da se nalazi daleko od gradske gužve i betona, ali dugim putem kroz uske ulice, na smaom kraju ugledali smo luksuzni kompleks u kom je živeo pokojni pevač.

Kompleks u kom je živeo je luksuzan, s kapijom na ulazu, a u sklopu istog postoji nekoliko trospratnih zgrada.

U jednoj od tih zgrada živeo je i Toše Proeski, koji je voleo da uživa u šetnji ovim kompleksom sa uređenim stazicama, a u centru se nalazi jezero. Na tom jezeru, kako je govorio za medije, voleo je da se odmara i uživa.

Muzej u rodnom gradu

Toše Proeski nakon svoje smrti ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj industriji. Jedna od najvećih muzičkih zvezda tragično je nastradao u udesu 16.oktobra 2007. godine. Nakon što je izgubio život u blizini Tošetovog mesta večnog odmora podignuta je Spomen kuća koju je finansirala Vlada Republike Makedonije. Građena je tri godine.

​U muzeju se nalazi veliki broj fotografija i oko 300 eksponata, koje je donirala njegova porodica i koji materijalizuju čitavo životno doba Tošeta.

Čitav njegov život je hronološki prikazan u memoriji. Od detinjstva do tinejdžerskih dana i perioda kada je postao zvezda. Posebnost čine dve voštane figure u prirodnoj veličini.

Tamo je i Tošetov muzički studio, prenet iz stana u Skoplju, s LCD ekranima gde se mogu slušati njegove pesme na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku i gledati spotovi.

Može se videti njegova odeća s nastupa, rekviziti, izdanja diskografskih kuća, tekstovi iz novina, intervjui, predmeti poput sunčanih naočara koje je retko skidao, kućnih papuča, i omiljenog parfema, mobilnih telefona pa sve do prve gitare koju su mu poklonili roditelji, ploče Elvisa Prislija, motora i bicikla koji je kupio par meseci pre tragedije. Inače, njegovi roditelji do danas ovaj muzej nisu posetili.

Među eksponatima iz Tošetovog privatnog života su i električna gitara i bokserske rukavice koje su bile u automobilu tog kobnog dana.

Spomen kuća Tošeta Proeskog u Kruševu proglašena je za najbolje arhitektonsko delo u 2011. godini na Međunarodnom festivalu arhitekture u Barseloni.