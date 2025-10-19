Slušaj vest

U malom selu Grabovac nadomak Svilajnca živi Svetislav Sinđelić, koga svi zovu Đuro - otac rijaliti učesnika i pobednika "Elite 8" Nenada Gastoza Marinkovića. On, kao što je Kurir pisao, ima još četvoro dece, ali od svih njih samo Gastoz ne nosi očevo prezime. Đuro ga nikad nije priznao, niti je želeo da se oženi njegovom majkom, zbog čega Gastoz dugo nije pričao sa ocem.

Kurir Stars pre više od 10 godina razgovarao je sa Đurom, koji nas je pozvao da dođemo u njegovo selo. To smo i učinili. S njim smo se sreli u deset sati ujutru ispred lokalne prodavnice. Iako je bilo rano, on je već dobro bio pod gasom. Kad nas je video, pozdravio nas je, ali se predomislio i nije želeo da priča o vanbračnom sinu. Kad smo mu objasnili da smo dugo putovali i da nas je sam pozvao da dođemo, ponudio nas je pivom i započeo priču.

- Prva žena mi je umrla i posle toga sam se ženio nekoliko puta. Goca, Nenadova majka, nije želela brak sa mnom, već samo da joj napravim sina. To sam i uradio. Čak sam i papir potpisao da sme da ga odvede u Francusku. Dolazio je on kod mene, ali pre mnogo godina, kad je bio u osnovnoj školi. Video sam ga prošle godine kod najstarijeg sina, ali samo nakratko - priseća se 2015. godine Gastozov otac.

- Hteo sam ja njemu da dam svoje prezime, ali to nije zavisilo od mene, već od njegove majke. Ona to nije želela. Nenad je moj sin, sve je moje nasledio i drago mi je kako se pokazao u rijalitiju - nastavio je Đuro, a onda se okrenuo zavodničkim sposobnostima svog sina i pomenuo njegovu tadašnju ljubav iz rijalitija "Parovi".

- Sad je s Natašom, ali neće mi biti ona snajka. Kad uđe neka nova, ta će biti s Nenadom. Posle rijalitija on će se venčati s Marijom iz Pariza. Tome se nadam! Dobra je i lepa, to mu je prva ljubav. Skinula mu je mrak, a znaš kako je to kad ti neko skine mrak, pa kad progledaš. Jedva čekam da dođe kod mene, a nadam se da hoće - govorio je tada Gastozov otac, koji je sve vreme naručivao pivo.

Danas Gastoz ima dobar otac sa sinom, ali Marijom se nije oženio. Nenad Marinković i dalje je neženja, a u vezi je sa Anđelom Đuričić, u koju se zaljubio tokom "Elite 8".