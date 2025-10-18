Slušaj vest

Prošlo je osamnaest godina otkad nas je tragično napustio Toše Proeski. Više godina bez njega, nego što je bio prisutan na muzičkoj sceni. Ipak, za to kratko vreme koliko je publika mogla da uživa u njegovim pesmama i raskošnom glasu koji je mogao da istopi i najhladnija srca, ostavio je neizbrisiv trag i pesme zahvaljujući kojima nemamo utisak da više nije među nama.

Crnogorac o Tošetu Proeskom: Uvek se javljao na telefon, nije bitno u koje vreme zovete Izvor: Kurir televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Milica Crnogorac, urednik političke rubrike Kurira, Marko Jović, novinar zabave portala Kurir.rs, Marija Milenković, psihoterapeut, Srđan Zelembaba, novinar, kao i Saša Jovanović, fan Tošeta Proeskog.

Crnogorac: Uvek se javljao na telefon novinarima

Crnogorac je bila veliki fan pevača, a imala je priliku i da sarađuje sa njim:

- Čovek se mora pomiriti sa tim. Ja sam tada bila novinar u popularnom mediju, u prodavanom, popularnom magazinu. Sarađivali smo i pratili koncerte. Ugostio nas je u svom domu u Makedoniji. Bio je po svemu različit od ostatka estrade. Uvek se javljao na telefon, nije bitno u koje vreme zovete - kaže Crnogorac.

Crnogorac navodi da u to vreme nije bilo aplikacija za besplatno komuniciranje putem interneta, već je razgovor išao putem običnih razgovora, a pevač se uvek javljao, čak i kada su se pitanja činila bespotrebnim.

- Radio je sve planski i precizno. Uvek je sarađivao sa najboljima. Njegov poslednji album je najsavršeniji album od Olivera Mandića osamdesetih godina, svaka pesma je bila hit - kaže Crnogorac.

Foto: Kurir Televizija

Jović: Niko ne zna da menadžerka živi u ovom mestu

Jović kaže da su prošle godine u izradi specijala novinari Kurira posetili rodno mesto pevača, a u planu je bilo posetiti i mesto gde se nalazi Ljilja Petrović, menadžerka preminulog pevača:

- Niko ne zna da ona živi u tom delu Srbije i da je to ona. Svi je nazivaju nekom ženom koja se bavi lavandama. Svako o tragediji govori da mu nije jasno zašto vozač kamiona nikada nije izašao nigde - kaže Jović.

Crnogorac dodaje da je dokazano forenzikom da je u pitanju ljudska greška, prvo semislilo da je u pitanju brzina, ali se kasnije pokazalo da je u pitanju mogao biti i manjak pažnje.

- Teorije zavere da bi mafija ubila poznatog pevača saobraćajnom nesrećom, a ne tiho kako to mafija radi, je za mene samo teorija zavere - kaže Crnogorac.

Marija Milenković Foto: Kurir Televizija

Milenković: Ljudi gubitke pravdaju zlim silama

Milenković kaže da su svi bili svesni njegove dobrote i popularnosti, ali se onda osvrnula na spekulacije o pevačevoj smrti:

- Spekulacije mogu biti uteha na neki način, ili trgaanje za istinom. Ja ne znam šta je istraga dokazala, ali skloni smo da veliku tugu i gubitak pravdamo zlim ljudima ili silama. To je u ljudskoj prirodi, ne prihvatamo da su ljudi poput Tošeta otišli na taj način i da smo izgubili ambasadora dobre pesme i energije - kaže Milenković.

Ona podseća da je pevač bio veliki humanitarac koji je rado učestvovao u svim akcijama, pa je rekla da on jeste bio nešto poput anđela.

Zelembaba Foto: Kurir Televizija

Zelembaba: Videlo se da je dobra osoba

Zelembaba kaže da nije poznavao Proeskog, ali ističe da bol povodom njegovog odlaska ne prolazi ni posle ovoliko godina.

- Iako ga nisam poznavao, imao sam osećaj da ga poznajem. Slušao sam njegove pesme, pratio intervjue, i čak i kao mali sam primećivao da je on dobra osoba. Način na koji se obraćao publici i u emisijama, bio je jedinstven i poseban. Pretendovao je da bude naslednik Zdravka Čolića - kaže Zelembaba.

Zelembaba ističe da e njegovo vaspitanje i pojava bila posebno autentični, pa je dodao i da je čitava Makedonija vrlo ponosna na ovog pevača.

Foto: Kurir Televizija

Jovanović: Spasio sam život jednom čoveku, a onda se ispostavilo da je iz Kruševa

Jovanović kaže da u svakoj profesiji postoji kodeks i moral, a on veruje da pre senzacionalizma i žudnje za publicizmom ne smemo da ulazimo u porodice javnih ličnosti.

- Pokojni otac Tošeta Proeskog je i sam rekao u jednom intervjuu da moli ljude sa Balkana da puste porodicu i pokojnog Tošeta na miru - kaže Jovanović.

Ovaj fan redovno odlazi na grob pevača, pa je ispričao i jednu anegdotu:

- Od njegove prve pesme i mog bavljenja muzikom, ja sam video smer i putokaz kako muzičar i čovek treba da izgleda i da se ponaša. Sticajem okolnosti, Toše je preminuo, a moja životna želja je bila da ga upoznam. To se nije ostvarilo. Uvek sam voleo da odem u Kruševo i upoznam mesto gde je živeo i provodio vreme. Jedno letovanje u Grčkoj, 2017. godine, jedna čovek se utopio i ja sam sa kumom i još jednim momkom iz Makedonije izvukao čoveka i počeo proces reanimacije. Oživeli smo ga. Život piše romane, a ispostavilo se da je taj čovek iz Kruševa. Dogovorio sam se sa njim da ću ga posetiti sledeće godine kada idem na letovanje da se uverim da je dobro. Odatle je počela moja povezanost sa Kruševom - kaže Jovanović.

