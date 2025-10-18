Slušaj vest

Venčanje je jedan od najvažnijih dana u životu svake osobe i događaj o kom mnogi maštaju i planiraju ga i godinama unapred. Voditeljka Granda Jelena Dimitrijević je jedna od njih. Ona poslednjih godina organizuje proslave iz snova, ali ne za sebe nego za druge. Jelena je olučila da se pored rada u meijima oproba i u još jednoj delatnosti, a to je dekoracija proslava.

Želi venčanje iz snova

Spremna na sve

Kako biste bili sigurni da će sve proteći u najboljem mogućem redu, važno je pri organizaciji imati pouzdane i iskusne saradnike. Zato Jelena pretvara snove budućih mladenaca u stvarnost i obezbeđuje sve što je potrebno za bajkovito venčanje.

Zato je nedavno obukla venčanicu kako bi predstavila svoju poslovnu priču.

Jelena je još jednom dokazala da ima smisla za stil i preduzetnički duh, a venčanica je samo bila simbol elegancije i početka jednog novog poglavlja u njenom životu.

Ne skida osmeh sa lica

Kao iz bajke

Fotografije su nastale u prirodnom ambijentu njene kuće, pod nebom koje je dodatno naglasilo čaroliju njenog izgleda.

-Želela sam da spojim eleganciju, snove i realnost, jer svaki novi početak ima nešto od magije venčanja. Kažete da se ljudi pitaju da li ću se ponovo udati? Pa, videćemo-rekla je Jelena kroz osmeh za Kurir.

Bez sumnje, njen novi projekat izazvao je veliko interesovanje, a mnogi se pitaju šta je sledeće što će ova harizmatična voditeljka prirediti svojim pratiocima, ali i kad će zaista da stane na „ludi kamen“.

