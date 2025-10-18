Slušaj vest

Venčanje je jedan od najvažnijih dana u životu svake osobe i događaj o kom mnogi maštaju i planiraju ga i godinama unapred. Voditeljka Granda Jelena Dimitrijević je jedna od njih. Ona poslednjih godina organizuje proslave iz snova, ali ne za sebe nego za druge. Jelena je olučila da se pored rada u meijima oproba i u još jednoj delatnosti, a to je dekoracija proslava. 

Želi venčanje iz snova

Jelena Dimitrijević ponovo obukla venčanicu Foto: Privatna Arhiva

 Spremna na sve

Kako biste bili sigurni da će sve proteći u najboljem mogućem redu, važno je pri organizaciji imati pouzdane i iskusne saradnike. Zato Jelena pretvara snove budućih mladenaca u stvarnost i obezbeđuje sve što je potrebno za bajkovito venčanje.

Zato je nedavno obukla venčanicu kako bi predstavila svoju poslovnu priču.

Jelena je još jednom dokazala da ima smisla za stil i preduzetnički duh, a venčanica je samo bila simbol elegancije i početka jednog novog poglavlja u njenom životu.

Ne skida osmeh sa lica

Jelena Dimitrijević pomaže mladencima u njihovom najlepšem danu  Foto: Privatna Arhiva

 Kao iz bajke 

Fotografije su nastale u prirodnom ambijentu njene kuće, pod nebom koje je dodatno naglasilo čaroliju njenog izgleda.

-Želela sam da spojim eleganciju, snove i realnost, jer svaki novi početak ima nešto od magije venčanja. Kažete da se ljudi pitaju da li ću se ponovo udati? Pa, videćemo-rekla je Jelena kroz osmeh za Kurir. 

Bez sumnje, njen novi projekat izazvao je veliko interesovanje, a mnogi se pitaju šta je sledeće što će ova harizmatična voditeljka prirediti svojim pratiocima, ali i kad će zaista da stane na „ludi kamen“.

Ne propustiteStarsGOVORIO DA PUTUJE POSLOVNO, A VODIO LJUBAVNICU NA PUT OKO SVETA! Voditeljku muž ostavio zbog ĆERKE FOLK PEVAČA, sve saznala iz medija!
jelena-410.jpg
StarsĆERKA POZNATOG PEVAČA PREOTELA MUŽA VODITELJKI, A NJU MAJKA KUPALA U KADI: Lagao je da ide da radi, a vodio ljubavnicu u Egipat... Ovo je bio najveći šok
screenshot-369.jpg
Stars"ON NEMA MILIONE, NE PODNOSIM GA" Ćerka pevača preotela muža voditeljki, ona doživela šok kad ih je videla zajedno na aerodromu! Ima dete sa obe...
789.jpg
Stars"GOVORIO JOJ JE DA PUTUJE POSLOVNO, A VODIO LJUBAVNICU..." Voditeljka prošla kroz pakao nakon što ju je muž ostavio zbog ĆERKE POZNATOG PEVAČA
psx-20200917-12361601.jpg

Igor Kojić izašao na binu i zapevao sa ocem Izvor: Instagram/igorkojic