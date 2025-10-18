Slušaj vest

Povratnik u "Zvezde Granda", Aleksandar Stanojević (19), oduševio je žiri i gledaoce u prvom krugu aktuelne sezone takmičenja, a njegov uspeh pratile su suze u bekstejdžu.

Aleksandar je ispričao je da je morao da teši majku usled velikog uzbuđenja, otkrio je ko mu je muzički uzor, a priznao je o od čega je strahovao dok je bio na velikoj sceni.

- Hvala puno žiriju i publici, drugi put i šta da kažem. To je to – rekao je Aleksandar po silasku sa scene "Zvezda Granda".

On je priznao da je sada mnogo samouvereniji nego kada se takmičio u prošloj sezoni.

-Definitivno je sada lakše. I malo sam vremena imao za spremanje, ali iskustvo je tu. Lakše je prošlo – dodao je on.

Izabrao Milija za mentora

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Stojanović oduševio žirir Foto: Printscreen

Aleksandar je izabrao svog imenjaka iz žirija za mentora, a sada je otkrio zašto se odlučio baš za njega.

- Nekako mi ima tu sličnu energiju, a i kao mali sam ga slušao, kao klinac. I eto, baš on. Vidim ga kao mentora – obajsnio je Aleksandar zašto je odlučio da ga Aleksandar Milić Mili vodi kroz nastavak takmičenja.

Kandidat je ispričao i da je svoje pojavljivanje na velikoj Grandovoj sceni već video u detinjstvu.

- Bavim se aktivno dve godine i odlučlio sam da se takmičim. Sanjao sam kao mali da se takmičim ovde. Gledao sam i Darka Lazića takođe, on mi je uzor – otkrio je mladi Kragujevčanin koji se sam prijavio za takmičenje i dodao da će sigurno zapevati neku od pesama Darka Lazića u jednom od sledećih krugova.

Najemotivniji trenutak bio je kada se njegova majka rasplakala u bekstejdžu.

- Samo da kažem da je mama imala veću tremu nego ja. No dobro, tata je imao poverenja u mene. Ja sam nju smirivao sigurno (smeh) – zaključio je Aleksandar.

Kurir / Grand

Pogledajte dodatni snimak: