I posle sahrane Halida Bešlića ljudi koji su ga poznavali, fanovi i poštovaoci pevačevog lika i dela obilaze njegovu večnu kuću.

Jedan od njih je i nekadašnji estradni menadžer Mario Softa. On nam je dostavio fotografije i snimak na kojem se vidi kako su obožavaoci ostavili poruke za muzičku legendu, koji je preminuo 7. oktobra.

Obišao grob

Dva dana nakon sahrane, koja je obavljena 13. oktobra na groblju Bare u Sarajevu, Softa je sa majkom Ljerkom posetio grob prijatelja i za Kurir podelio detalje.

Tuga sve jača

Fanovi obilaze grob Halida Bešlića Izvor: Privatna arhiva

- Halida sam poznavao tačno četrdeset godina. Upoznao sam ga 1985.godine u elitnom restoranu koji je tada držala moja majka. Ja kao momčić bio sam fasciniran njegovim normalnim, pristojnim ponašanjem, a pogotovo sam voleo sve njegove pesme i od prve do zadnje ih sve znao napamet - kaže Softa i nastavlja:

Zbog Halida postao menadžer

- Halid me je mnogo voleo, a ja njega još više. Njegova ideja je bila u decembru 2003.godine da na njegovom koncertu u Zatri radim kao estradni menadžer. Tako je i bilo. Taj posao sam radio časno i pošteno dve decenije sa najvećim zvezdama bivše Jugoslavije. Halid je u najvećoj meri za to zaslužan i on će zauvek biti u mom srcu. Hvala mu na svemu što mi je dao i pomogao. Nikada mu to neću zaboraviti - kaže Softa za Kurir.