Hana, verenica aktuelnog zadrugara Neria Ružanjija, odgovarala je na pitanja na Instagramu i tom prilikom odgovarala na pitanja vezana za njeno korišćenje narkotika.

Ona je dobila pitanje vezano za fotografije na kojima se vidi da drži džoint.

"Ove fotografije? Slike su skinute sa mog starog privatnog Instagrama. Slike su slikane 2021., ja sam ih sama objavila 2022! Ja jesam pre pušila, ali otkada sam ostala trudna stala sam", napisala je Hana.

Snajka Site Ahmić odgovorila je i da li bi pristala na testiranje na drogu.

"Naravno, ako treba svaki dan".

Pobesnela na pitanje o detetu

"U kakvom si stanju bila pa ti je dete ispalo?", glasilo je pitanje za nju.

"Kad mi je ispalo dete? Ako misliš kada smo pale niz skale, bila sam u normalnom stanju i detetu nije bilo ništa. Nije mi ispala uopšte, držala sam ja na nedrima sve vreme, ja sam zadobila sve povrede", poručila je ona.

