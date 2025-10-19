Slušaj vest

Haris Berković po svemu sudeći želi da se pomiri s Radom Manojlović. To se šuška u Bosni i Hercegovini, a informacije su stigle i do Srbije.

Njih dvoje nisu tri godine zajedno, ali se vatra izgleda još uvek nije ugasila, bar s njegove strane. Prijatelji pobednika "Zvezda Granda" tvrde da, ukoliko bi se njih dvoje videli, moglo bi svašta da se desi, jer i on sam kaže da bi tad emocije mogle da se vrate.

- Ako dođe do susreta, ko zna, možda ponovo budu zajedno. Čini mi se da nisu ostali u dobrim odnosima posle razlaza i da je to Harisu teško palo - priča naš sagovornik iz Bosne.


Bila je velika ljubav

Haris Berković je voleo Radu Manojlović Foto: Print Screen, Damir Dervišagić

Odustala od svega

O tome je i sama pevačica govorila.

- Ne čujem se s Harisom niti se pratimo na Instagramu. Sigurno da za to postoji razlog, koji ne bih da otkrivam. Nastavili smo svoje živote i mislim da je tako najbolje - objasnila je jednom prilikom Rada.

Rada Manojlović ne daje drugu šansu Foto: Printscrean, ATA Images Shutterstock, Antonio Ahel/ATAImages


Haris već duže vreme nije prisutan u javnom životu. Pevač se povukao s društvenih mreža i obrisao sve fotografije sa svog Instagram naloga.

Rada i Haris bili su u vezi nakon njenog raskida s bivšim košarkašem Momirom Gajićem. Ljubav je trajala godinama, a raskinuli su 2022.

Pozvali smo Manojlovićevu, ali ona nije odgovorila na naš poziv.

