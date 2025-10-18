"STANIJA GA JE ZANIMALA 35 DANA" Maja Marinković urnisala Asmina: Pokazao je kakav je muškarac
U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Maji Marinković.
Maja se prvo osvrnula na Asmina Durdžića i njegove situacije sa Stanijom Dobrojević, te ga je žestoko potkačila.
- Možete slobodno da me navodite, ja ne repliciram kada su ove stvari u pitanju. Prva osoba je Asmin koji je pokazao kakav je muškarac za 35 dana i da ga Stanija ne zanima. Druga osoba je Dača jer ne radi dobro svoj posao i njegov tutor ga loše uči. Na trećem mestu naravno Janjuš jer nije dosledan - rekla je Maja.
I ostali su imali svoj komentar
Nenad Marinković Bebica naveo je Miljanu Kulić i oca njenog sina Željka.
- Na prvom mestu ću navesti Lepog Mića, drugo mesto Miljana Kulić i treće mesto Ivan Marinković - rekao je Bebica.
Naredna je reč dobila Mina Vrbaški.
- Ja ću navesti Uroša, Zoricu i malu Saru - rekla je Mina.
Pogledajte dodatni snimak: