U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Maji Marinković.

Maja se prvo osvrnula na Asmina Durdžića i njegove situacije sa Stanijom Dobrojević, te ga je žestoko potkačila.

- Možete slobodno da me navodite, ja ne repliciram kada su ove stvari u pitanju. Prva osoba je Asmin koji je pokazao kakav je muškarac za 35 dana i da ga Stanija ne zanima. Druga osoba je Dača jer ne radi dobro svoj posao i njegov tutor ga loše uči. Na trećem mestu naravno Janjuš jer nije dosledan - rekla je Maja.

I ostali su imali svoj komentar

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Nenad Marinković Bebica naveo je Miljanu Kulić i oca njenog sina Željka.

- Na prvom mestu ću navesti Lepog Mića, drugo mesto Miljana Kulić i treće mesto Ivan Marinković - rekao je Bebica.

Naredna je reč dobila Mina Vrbaški.

- Ja ću navesti Uroša, Zoricu i malu Saru - rekla je Mina.

STARS EP555 Izvor: Kurir TV