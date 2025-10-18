Slušaj vest

Bojana Lazić poznato je lice televizije Pink, a za nju kažu da je jedna od najlepših voditeljki na malim ekranima.

Naime, kako Bojanu često vidimo tip top sređenu i sa šminkom i urednom frizurom, mnoge zanima kakva je zapravo i kada se kamere skroz ugase.

Bojana Lazić bez šminke Foto: Printscreen

Ona se naime, sada snimila dok se pripremala za snimanje, a pored lica koje je bilo skroz bez šminke, imala je u vezanu kosu u skroz opuštenom izdanju.

Bojana je pokupila brojne komplimente kada je njen fizički izgled u pitanju, te je opravdala titulu zanosne plavuše.

Otkrila šta je korigovala na sebi

Inače, Bojana je za medije otvoreno govorila o tome šta je sve probala kada su estetski zahvati u pitanju.

- Nikada nijednu plastičnu operaciju nisam imala, iako mi mnogi ne veruju. Ali naravno nisam protiv njih, čak sam uvek za to da se koriguje sve što nekome smeta u granicama normalne. Nega pre svega je najvažnija. Korigovala sam u usne hijaluronom i za sada nemam ništa drugo u planu. Grudi sam uradila davno - rekla je Bojana.

