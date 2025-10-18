Slušaj vest

Bojana Lazić poznato je lice televizije Pink, a za nju kažu da je jedna od najlepših voditeljki na malim ekranima.

Naime, kako Bojanu često vidimo tip top sređenu i sa šminkom i urednom frizurom, mnoge zanima kakva je zapravo i kada se kamere skroz ugase.

Bojana Lazić bez šminke
Bojana Lazić bez šminke Foto: Printscreen

Ona se naime, sada snimila dok se pripremala za snimanje, a pored lica koje je bilo skroz bez šminke, imala je u vezanu kosu u skroz opuštenom izdanju.

Bojana je pokupila brojne komplimente kada je njen fizički izgled u pitanju, te je opravdala titulu zanosne plavuše.

Otkrila šta je korigovala na sebi

Inače, Bojana je za medije otvoreno govorila o tome šta je sve probala kada su estetski zahvati u pitanju.

Bojana Lazić Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Printscreen

- Nikada nijednu plastičnu operaciju nisam imala, iako mi mnogi ne veruju. Ali naravno nisam protiv njih, čak sam uvek za to da se koriguje sve što nekome smeta u granicama normalne. Nega pre svega je najvažnija. Korigovala sam u usne hijaluronom i za sada nemam ništa drugo u planu. Grudi sam uradila davno - rekla je Bojana.

Kurir / Blic

Ne propustiteStarsPOZNATA VODITELJKA SE SKINULA I POKAZALA TELO U 38. GODINI! Grudi i ravan stomak u prvom planu, muškarci će odlepiti (FOTO)
zika-rodjendan-gosti-06022024-0248.jpg
StarsNEOČEKIVANI ŠOK UŽIVO U PROGRAMU! Voditeljkin bivši se uključio u emisiju, pa nastao haos: Zacrvenela se kad je čula ŠTA PRIČA o njoj: Dok je bila sa mnom...
bojana-laziiic.jpg
StarsHAOS U EMISIJI! U LAJV SE UKLJUČIO VODITELJKIN BIVŠI MUŽ I SVE RAZOTKRIO: Dok je bila sa mnom.. Nije znala šta ju je snašlo
1321321313265.jpg
StarsBOJANA LAZIĆ ZAPUŠILA USTA SVIMA! Tvrdi da nikada nije imala plastičnu operaciju, sada je objavila fotku majke, sve je jasno FOTO
Bojana Lazić

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV