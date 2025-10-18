Slušaj vest

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', voditeljka i autorka Sanja Marinković ugostila je Jasnu Milenković Jami, Kristijana Golubovića, Milicu Kemez, Alekandru Janković i Marka Jovičića.

Kristijan Golubović otkrio je detalje sa svojom parnerkom Kristinom Spalević, te je progovorio zbog čega u njihovom odnosu dolazi do blagih nesuglasica. 

Priznao šta mu Kristina zamera

Kristijan Golubović uživa u društvu lepih žena Foto: Pritnscreen/Instagram, Kurir Televizija

- Ona kaže da je umorna od mog zvocana. Nju umara kada joj zvocam o stvarima koje život znače. Da joj zvocam o Instagramu, o tome bi mogla do sutra da priča. Naša energija u braku je predivna, da se razumemo. Ona će se za trideset godina setiti onoga što sam joj pričao, tada će shvatiti o čemu je caka. Nama nije toliki problem ni raspolaganje novcem - tvrdi pa kaže:

- Od trenutka kada smo ušli u ljubavnu vezu, potročili smo više od milion evra, za tri godine. Kada želite da ugodite osobi koju volite, onda ništa nije problem. Imam pedeset pet godina, prošao sam sve i znam kako muškarac treba da se ponaša - istakao je Kristijan.

