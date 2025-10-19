Slušaj vest

Jedna od najlepših balada domaće muzike, pesma "Prvi sneg", ugledala je svetlost dana davne 1977. godine, a do danas je ostala upisana kao vanvremenski hit koji izaziva nostalgiju i toplinu čim zasviraju prvi taktovi.

Ovaj biser potpisuje Dušan Mihajlović Spira, dok se originalno našla na albumu legendarne grupe Suncokret, pod nazivom "Moje bube".

Cobi ukrao pesmu, reagovao Spira Foto: Damir Dervišagić, YouTube/ Rokenrol kalendar

Snaga ove pesme ne ogleda se samo u njenoj melodiji i emotivnom tekstu, već i u činjenici da uspeva da premosti decenije i pronađe put do srca novih generacija. Tolika je njena muzička i kulturna vrednost da se i danas ne samo sluša, već se i koristi – i to neretko bez dozvole autora.

Upravo to se dogodilo i u slučaju savremene numere "Zimski", koju potpisuje poznati producent Cobi. U toj pesmi, koja je doživela više remiks verzija, pažljivo uvo ušima prepoznaće dobro poznati refren iz "Prvog snega". Međutim, čitava situacija dobija neprijatnu notu kada se sazna da autor, Spira, nije bio ni obavešten, a kamoli dao saglasnost da se njegov rad koristi.

"Kako sam saznao da mi je ukradena pesma 'Prvi sneg'? Sedimo mi tako u studiju i iznenada sin mog prijatelja pita: 'Što je Spira snimio onu Cobijevu pesmu?', i tada prvi put čujem 'Zimski' sa meni vrlo poznatim refrenom", započeo je Spira, pa dodao:

"Milioni pregleda i daunloda, refren moje pesme, a tuđa imena potpisana. Hajde da razumem da se na jednoj verziji nisu setili da me pozovu: 'Ej Spiro, je l' smem ja da koristim onu tvoju pesmu?', ali da naprave još verzija, a da me se i dalje ne sete? Mladi su oni da budu toliko senilni", kaže Spira u obraćanju.

On se osvrnuo i na eventualne tužbe.

"Evo, javljam se ja njima, ne da ih tužim, nego da se dogovorimo da me se ovaj put sete. A vi ljudi ako znate još neku verziju pesme 'Prvi sneg' javite", zaključio je doktor Spira.

