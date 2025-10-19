Slušaj vest

Popularni pevač Isak Šabanović ostavio je sve bez teksta svojevremeno kada se pojavio na proslavi šezdesetog rođendana Žike Jakšića sa potpuno drugačijom frizurom.

Naime, Isak se ošišao i iznenadio svoje obožavaoce drastičnom promenom stila nakon tri godine, a njegov novi imidž privukao je veliku pažnju.

"Dosta više"

screenshot-1.jpg
Isak Šabanović promenio lični opis Foto: Printscreen/Zvezde Granda

-Dosta više. Posle tri godine malo sam je isčupao, eto – rekao je pevač tada o svojoj frizuri, a zatim dodao:

-Mislio sam majke mi da odradim pramenove, ali neću. Nije me niko savetovao, svi okolo ‘Što ne probaš?’, ja slušam majku.

screenshot-20231031-221523.jpg
screenshot-38.jpg
isak.jpg
isak-sabanovic-02062021-007-1.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

