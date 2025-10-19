Isak Šabanović promenio lični opis
ISAK ŠABANOVIĆ PROMENIO LIČNI OPIS! Pevaču sve otišlo preko glave, pa zagrmeo: Odlučio sam posle tri godine...
Popularni pevač Isak Šabanović ostavio je sve bez teksta svojevremeno kada se pojavio na proslavi šezdesetog rođendana Žike Jakšića sa potpuno drugačijom frizurom.
Naime, Isak se ošišao i iznenadio svoje obožavaoce drastičnom promenom stila nakon tri godine, a njegov novi imidž privukao je veliku pažnju.
"Dosta više"
Isak Šabanović promenio lični opis Foto: Printscreen/Zvezde Granda
-Dosta više. Posle tri godine malo sam je isčupao, eto – rekao je pevač tada o svojoj frizuri, a zatim dodao:
-Mislio sam majke mi da odradim pramenove, ali neću. Nije me niko savetovao, svi okolo ‘Što ne probaš?’, ja slušam majku.
