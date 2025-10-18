Slušaj vest

Čerka pevačice Goce TržanLena Marinković privukla je veliku pažnju kada se sa dečkom pojavila na maminom sinoćnom koncertu u Beogradu.

Ona je sada na svom profilu na Instagramu podelila fotografiju sa mladim fudbalerom Partizana, Vukašinom Jovanovićem (18), sa kojim je u emotivnoj vezi.

Lena Marinković pozira sa novim dečkom, fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem Foto: Instagram/lenamarinkoviic, Instagram

Na slikama su pozirali zagrljeni, a na jednoj od fotki Jovanović nežno ljubi Lenu u obraz dok je grli, a ona ne skida osmeh sa lica, dok je veliku pažnju privukao i njen dekolte.

Marinkovićeva je Jovanovića označila na objavi, uz emotikon belog srca.

Podsetimo, juče su sve oči na koncertu bile uprte u Lenu i Vukašina.

Kurir.rs/Blic

