Dragan Kojić Keba održao je pre dva dana spektakularan koncert u Beogradu, a u toku večeri pune emocija i sjajne muzike gotovo nezabeleženo je promakao pozdrav koji je pevač uputio svom dugogodišnjem prijatelju.

Keba se posebno zahvalio Redžu i na svojim mrežama, pa je uz snimak sa koncerta poslao posebnu poruku.

- Pozdrav za mog iskrenog prijatelja Redža Bekta iz Goražda – istakao je Keba.

On je objasnio ko je osoba kojoj se posebno zahvalio ovom prilikom.

- Redžo je godinama moj iskreni prijatelj, inače je inovator i veliki stručnjak, ali i humanitarac. Njega prepoznaju upravo po tome, od Goražda pa do cele Evrope i sveta – objasnio je Keba.

Dragan Kojić Keba
Dragan Kojić Keba Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, veče puno emocija, muzike i porodične topline obeležilo je spektakularni koncert Dragana Kojića Kebe u Beogradu, o kojem danima svi pričaju i pišu.

Publika je imala priliku da vidi Kebinu umetničku i porodičnu stranu, kada su uz njega po prvi put na sceni zajedno zapevala njegova deca, Igor i Nataša, koja se i rasplakala.

Posebno emotivan trenutak Keba je doživeo kada mu je sin na sceni saopštio da ima novu devojku i da će se oženiti po treći put.

Kurir.rs/Grand

