Pevač Amadeus Benda, Bojan Tasić Džaja, hitno je primljen u Zemunsku bolnicu.

Džaji je, kako tvrde domaći mediji, iznenada pozlilo, nakon čega je hitno hospitalizovan.

Bojan Tasić Džaja Foto: Ana Paunković, Printscreen/Pink, Dado Đilas

Za sada javnosti nije poznat uzrok njegovog zadržavanja u bolnici, kao ni trenutno zdravstveno stanje.

Naime, tim iz beogradskog restorana u kom je večeras Amadeus bend trebalo da nastupa se oglasio na Instagramu.

Amadeus bend
Amadeus bend Foto: Printscreen Instagram

- Nažalost zbog zdravstvenih razloga Amadeus bend nije mogao da nastupa večeras. Ali adekvatna zamena će biti zadužena za večerašnju atmosferu - poručili su oni.

Kurir.rs/Republika

