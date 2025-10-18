Pevaču Bojanu Tasiću Džaji se naglo pogoršalo zdravstveno stanje
FRONTMEN AMADEUS BENDA HITNO HOSPITALIZOVAN Pevaču se naglo pogoršalo zdravstveno stanje, lekari mu pružaju pomoć
Pevač Amadeus Benda, Bojan Tasić Džaja, hitno je primljen u Zemunsku bolnicu.
Džaji je, kako tvrde domaći mediji, iznenada pozlilo, nakon čega je hitno hospitalizovan.
Za sada javnosti nije poznat uzrok njegovog zadržavanja u bolnici, kao ni trenutno zdravstveno stanje.
Naime, tim iz beogradskog restorana u kom je večeras Amadeus bend trebalo da nastupa se oglasio na Instagramu.
- Nažalost zbog zdravstvenih razloga Amadeus bend nije mogao da nastupa večeras. Ali adekvatna zamena će biti zadužena za večerašnju atmosferu - poručili su oni.
