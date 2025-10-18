TANJA SAVIĆ IZVELA GOSTE NA BINU Spektakl se nastavlja, atmosfera na vrhuncu: Zvezde zapevale u prepunoj dvorani, a publika ne prestaje sa ovacijama (VIDEO)
Pevačica Tanja Savić večeras je održala spektakularni koncert u Sarajevu.
Veče puno emocija u punoj dvorani Skenderija upotpunili su gosti koji su se potrudili da dodatno ulepšaju atmosferu koja je već bila na samom vrhuncu i to od samog početka spektakla za koji je zaslužna Tanja.
Nakon izvedbi svojih vanvremenskih hitova i emotivnih bala, Savićeva je sa velikom radošću najavila prvu gošću:
- Tako mi je veliko zadovoljstvo da večeras najavim jednu predivnu, prelepu damu koja predivno peva i pred kojom je jedna svetla karijera. Veliki aplauz za Šejlu Zonić - rekla je Tanja.
- Dobro veče, Sarajevo - pozdravila ih je ona dok ju je publika pozdravaljala ovacijama.
Ona je potom zapevala numeru "Moj dilbere" i sve bacila u trans.
Drugi gost bio je Tanjin veliki prijatelj i kolega Bane Bojanić:
