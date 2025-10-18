Slušaj vest

Pevačica Tanja Savić večeras je održala spektakularni koncert u Sarajevu.

Veče puno emocija u punoj dvorani Skenderija upotpunili su gosti koji su se potrudili da dodatno ulepšaju atmosferu koja je već bila na samom vrhuncu i to od samog početka spektakla za koji je zaslužna Tanja.

Šejla Zonić gost na koncertu Tanje Savić u Sarajevu Izvor: Goran Jovanović

Nakon izvedbi svojih vanvremenskih hitova i emotivnih bala, Savićeva je sa velikom radošću najavila prvu gošću:

- Tako mi je veliko zadovoljstvo da večeras najavim jednu predivnu, prelepu damu koja predivno peva i pred kojom je jedna svetla karijera. Veliki aplauz za Šejlu Zonić - rekla je Tanja.

- Dobro veče, Sarajevo - pozdravila ih je ona dok ju je publika pozdravaljala ovacijama.

Ona je potom zapevala numeru "Moj dilbere" i sve bacila u trans.

Bane Bojanić gost na koncertu Tanje Savic Izvor: Kurir

Drugi gost bio je Tanjin veliki prijatelj i kolega Bane Bojanić: