U moru svetala i glasova na koncertu Tanje Savić u sarajevskoj "Skenderiji", jedan trenutak je zaustavio vreme. Kada je na binu zakoračio mladi Nermin Handžić, publika ga je dočekala toplinom koja se ne može opisati rečima, a onda je nastao najemotivniji trenutak večeri kada je sa Tanjom Savić zapevao "Sviraj nešto narodno."

Pesma koja je nekada spajala Donu Ares i Halida Bešlića, sinoć je, u njihovom izvođenju, ponovo oživela - ali na drugačiji način. Dvorana je utihnula. Ljudi su brisali suze, držeći telefone visoko, da sačuvaju taj trenutak u sećanju.

Niko nije ostao ravnodušan. Skenderija je disala kao jedno biće, između tuge i ponosa.

Ovo je za njih. Za dvoje ljudi koji su nas naučili da se pesmom voli - rekao je Nermin, dok je publika pozdravljala ovacijama.