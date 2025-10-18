Slušaj vest

U moru svetala i glasova na koncertu Tanje Savić u sarajevskoj "Skenderiji", jedan trenutak je zaustavio vreme. Kada je na binu zakoračio mladi Nermin Handžić, publika ga je dočekala toplinom koja se ne može opisati rečima, a onda je nastao najemotivniji trenutak večeri kada je sa Tanjom Savić zapevao "Sviraj nešto narodno."

Najemotivniji trenutak večeri Foto: Goran Jovanović

Pesma koja je nekada spajala Donu Ares i Halida Bešlića, sinoć je, u njihovom izvođenju, ponovo oživela - ali na drugačiji način. Dvorana je utihnula. Ljudi su brisali suze, držeći telefone visoko, da sačuvaju taj trenutak u sećanju.

Niko nije ostao ravnodušan. Skenderija je disala kao jedno biće, između tuge i ponosa.

Ovo je za njih. Za dvoje ljudi koji su nas naučili da se pesmom voli - rekao je Nermin, dok je publika pozdravljala ovacijama.

Taj trenutak, kažu mnogi, bio je srce cele večeri - dokaz da muzika nikada ne umire, dok ima onih koji je pevaju iskreno, a Nermin je još jednom pokazao da je miljenik publike koja željno očekuje njegov album prvenac.

Ne propustiteStars"SARAJEVO, GRADE MOJ" Tanja Savić zapalila Skenderiju pa odala počast Halidu Bešliću
Tanja Savić ,koncert
Stars"OSTAVIO JE NEIZBRISIV TRAG U JUGOSLAVIJI" Tanja Savić se oprostila od Halida Bešlića pa podelila zajedničku fotku: Hvala na meraku i sevdahu
Tanja Savić se oprostila od Halida Bešlića
StarsTANJA SAVIĆ KUPILA IMANJE SA ŠUMOM OD 25 ARI: To je samo Tito imao! Ostvarila želju, evo kako će izgledati porodični dom gde će živeti s Mukijem i decom
Šuma Imanje Tanja Savićg
Stars"ŽELIM JOŠ DECE I KUĆU SA VELIKIM DVORIŠTEM" Tanja Savić otkrila najintimnije želje, pa javno čestitala Priji prinovu (FOTO)
Tanja Savić sva u belom