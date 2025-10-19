Evo ko je nominovan za izbacivanje u Eliti 9
OVOG UČESNIKA GLEDAOCI NIKAKO NE VOLE! Nakon skoro dva meseca evo ko je glavni kandidat za izbacivanje iz Elite 9
Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije" saopštila je takmičarima ko su ugroženi učesnici koji će se boriti za opstanak u Beloj kući.
Od strane odabranih nominovan je Danilo Dača Virijević.
Od učesnika je nominovana Vanja Živić.
Od od publike Ivana Jovanović Pljugica.
Elita 9 pošta Foto: Printscreen YouTube
Oni će se boriti za opstanak, a osoba koja bude večeras dobila najmanje glasova biće zauvek izbačena iz ovgo tv forama.
