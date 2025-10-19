Slušaj vest

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije" saopštila je takmičarima ko su ugroženi učesnici koji će se boriti za opstanak u Beloj kući.

Od strane odabranih nominovan je Danilo Dača Virijević.

Od učesnika je nominovana Vanja Živić.

Od od publike Ivana Jovanović Pljugica.

Elita 9 pošta Foto: Printscreen YouTube

Oni će se boriti za opstanak, a osoba koja bude večeras dobila najmanje glasova biće zauvek izbačena iz ovgo tv forama.

Detaljnije u prilogu:

 Pogledajte dodatni snimak:

