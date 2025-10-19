Slušaj vest

U Pinkovim Zvezdama nastupio je Goran Milijašević iz Beograda, koji ima 39 godina. Prva pesma kojom se predstavio žiriju jeste "Ja bez tebe ne mogu da živim", a tokom izvođenja iste nije dobio nijedan glas.

Međutim, već pri prvim taktovima naredne pesme, "Oči jedne žene" Predraga Živkovića Tozovca, glas su mu odmah dale Zorica Brunclik i Jelena Karleuša.

- Ova muzika traži, bajo, nasilje. Moje telo traži trenutno nasilje. Dobro je to, lepo... Ja bih se pre mazio nego... Mnogo si mi kulturan i lep. Očuvan je, nije pohaban - rekao je Desingerica.

Umešao se Desingerica, te je došlo do peckanja s Bosancem.

- Jelena i Zorica idu na količinu, a Bosanac i ja na kvalitet, bajo - rekao je Desingerica, na šta je Bosanac odgovorio:

- Konačno si počeo da funkcionišeš, bravo momče, bravo. Šta bi ti dao da si sa mnom u rodu, možda bi i dobio malo muzikalnosti - poručio je Bosanac.

Usledio je komentar Viki Miljković.

- Bilo je to lepo. Bio si dobar, možda ne za svih pet, ali intonativno je to bilo jako korektno. Dopao mi se i odabir pesama, možda je trebalo malo energičnije u prvoj pesmi, druga je bila po meri. Imaš dve divne prilike.

- Gorane, imaš sve što treba da imaš, ali baš sve. Nemoj da te brine to što nemaš više glasova, ovde su počele kombinacije, ovaj ima puno kandidata, ovaj malo... - počela je Zorica svoje izlaganje, ali se Desingerica našao prozvanim pa je rascepao majicu.

Desingerica Zoricu nazvao liče

- Kod mene nema kombinacija, liče! Ja sam rekao prvi put kada sam došao, realan, bez kombinacija. Može za pet, deset hiljada, para nema, živi se skromno - rekao je Despić.

- Neverovatno koliko sam ja inspirativna. Hoću da poentiram - imaš dva najjača mentora u ovoj ekipi, prema tome biraj, uspećeš sa svakom od njih. Biraj - dovršila je Zorica Brunclik, a potom je reč dobila Jelena Karleuša.

- Interesantno je živeti u vremenu kada neko Zorici Brunclik kaže:"Liče" i ostane živ. Ti si tako zgodan... - počela je da priča Jelena, a odmah se umešao Desingerica.

- Ja sam ponosan na svoj lik i delo, što sam Jelenu obukao do četvrte, pete emisije. Jedna zvezda, dama kako se posle pete emisije, posle mog uticaja, oblači.

- Ti si stvarno večeras okazao da imaš sve predispozicije da budeš odličan kandidat za Pinkovu zvezdu. Izgled, pevanje, stajling, samopouzdanje, boja glasa, intonacija... Ma, sve super. Izgledaš top - dovršila je Jelena, a kandidat je za mentora izabrao Zoricu Brunclik.

