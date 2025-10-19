Slušaj vest

Pinkove Zvezde privlače već nedeljama pažnju domaće javnosti, te se dešavanja iz ovog takmičenja danima prepričavaju.

Tako je bilo i ove subote kada se otišlo korak dalje. Naime, Desingerica je podrignuo dok je davao komentar kandidatkinji nakon nastupa.

Zorica nije mogla da veruje

Zorica Brunclik je odmah reagovala, te je okrenula glavu i kroz kuknjavu rekla "uf, pardon", a potom je počela da se smeje na sav glas.

Ostatak žirija nije znao šta ih je snašlo

Desingerica se obnažio u Pinkovim Zvezdama Foto: Printscreen

Jelena i Viki su se bledo pogledale i u neverici pitale Despića zbog čega je to uradio, a on je imao odgovor da mu je "vruće".

Voditeljka ga rashladila

Bojana Lazić odmah je pritrčala Desingerici, te ga je raskopčala pa mu pomogla da se rashladi.

Program je nastavio dalje, a iako je tokom televizijsko emitovanja bila bipovana ova scena, na zvaničnom Instragramu je objavljen snimak bez cenzure.

 Pogledajte dodatni snimak:

