Minu Vrbaški iznervirao je Asmin Durdžić zbog čega mu je žestoko odbrusila.

Mina je tokom rasprave poručila da igrice može sa Majom Marinković i ljudima za stolom, ali ne i sa njom, zbog čega je on odmah počeo da joj se pravda.

- Slušaj me sad ovako, od danas ja rukovodim sa tobom - rekao je Asmin.

- Ne možeš tako da mi se obraćaš. To tamo možeš da upravljaš sa njima za stolom i tamo u ćošku - rekla je Mina.

- Ti si moja sestra, a ono su ovce - rekao je on.

Mina Vrbaški i Asmin Durdžić se ljube Foto: Printscreen Instagram

- Nemoj sa mnom da se igraš, ja dopušta to malo i ono od 1 do 100. Nemoj da misliš da možeš sa mnom da se igraš .

- Ti si moja sestra, ne možeš nikad da se uporediš sa ovcama. Da li je tako? Sestra je jedna, a ovaca imaš koliko hoćeš - rekao je Asmin.

- Dok ima ovaca biće i vune - dodala je Mina.

Mina: "Nemoj da se igraš sa mnom"

- On ovo stvarno misli, a ja znam nešto što ti ne znaš - umešao se Dača.

- Budi dobar - odbrusila je Mina Asminu.

- Ja sam ti rekao sestra nikad ne može da se meri sa ovcama. Sestra je jedna, a ovaca je milion - govorio je Asmin.

- Dobro, nemoj da se igraš sa mnom i sa mojim živicima - pričala je Mina.

1074819_screenshot-2024-12-21-140906_orig.jpg
screenshot-19.jpg
Mina Vrbaški
Mina I Asmin flertuju

