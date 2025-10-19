ŽESTOKA SVAĐA MINE I ASMINA! I ona pokazala da ima svoj stav: Ne možeš tako da mi se obraćaš...
Minu Vrbaški iznervirao je Asmin Durdžić zbog čega mu je žestoko odbrusila.
Mina je tokom rasprave poručila da igrice može sa Majom Marinković i ljudima za stolom, ali ne i sa njom, zbog čega je on odmah počeo da joj se pravda.
- Slušaj me sad ovako, od danas ja rukovodim sa tobom - rekao je Asmin.
- Ne možeš tako da mi se obraćaš. To tamo možeš da upravljaš sa njima za stolom i tamo u ćošku - rekla je Mina.
- Ti si moja sestra, a ono su ovce - rekao je on.
- Nemoj sa mnom da se igraš, ja dopušta to malo i ono od 1 do 100. Nemoj da misliš da možeš sa mnom da se igraš .
- Ti si moja sestra, ne možeš nikad da se uporediš sa ovcama. Da li je tako? Sestra je jedna, a ovaca imaš koliko hoćeš - rekao je Asmin.
- Dok ima ovaca biće i vune - dodala je Mina.
Mina: "Nemoj da se igraš sa mnom"
- On ovo stvarno misli, a ja znam nešto što ti ne znaš - umešao se Dača.
- Budi dobar - odbrusila je Mina Asminu.
- Ja sam ti rekao sestra nikad ne može da se meri sa ovcama. Sestra je jedna, a ovaca je milion - govorio je Asmin.
- Dobro, nemoj da se igraš sa mnom i sa mojim živicima - pričala je Mina.
Pogledajte dodatni snimak: