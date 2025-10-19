Slušaj vest

Učesnica Elite 9 Miljana Kulić imala je neobičan razgovor sa cimerkom Majom Marinković, pa su pominjale oženjenog repera Dragomira Despića Desingericu.

Naime, kako je Nišlijka otkrila da joj se sviđa, iako je oženjen, razgovor je otišao u neobičnom smeru.

- Ja sam Desingericina buduća devojka - rekla je Miljana, a kad joj je Marinkovićka rekla da je oženjen iako radi javno svašta, počela je da se pravda:

- Pa dobro, neću ja biti ta koja će presuditi nego ako se ne daj Bože nešto desi onda se ja udajem. Jedino me Desingerica hoće ovako blentavu, ali neću ja zbog Maje za sada - objašnjavala je ona.

Taki se oglasio

Inače, tata učesnice rijalitija "Elita 9" Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, oglasio se povodom tema koje ovih dana intrigiraju javnost.

Odnos Maje Marinković sa Asminom Durdžićem i Lukom Vujovićem je i te kako interesantan fanovima "Elite", a Taki se obrušio na njih, te je bio poprilično grub.

