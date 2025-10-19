Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović sinoć je nastupala u jednom klubu u Sloveniji, a njen stajling provukao je veliku pažnju kako prisutnih, tako i na društvenim mrežama.

Naime, Rada je za ovu priliku obukla haljinu sa dva duboka šlica i prorezima na stomaku i dekolteom. Seksepilno izdanje dodatno je istaklo njenu vitku figuru, dok su reflektori i svetlosni efekti na bini doprinosili da njena pojava izgleda još glamuroznije i zavodljivije.

Snimci od ove večeri zapalili su njen Instagram, budući da je Manojlovićeva sve vreme igrala i uvijala kukovima u ovom izazovnom izdanju. Komentari fanova su se nizali – od pohvala na račun njenog izgleda, do oduševljenja energijom koju je prenela publici.

Komentari oduševljenja

„Boginja“, „Kakva kraljica“, „Ne zna se da li je lepša haljina ili ti“, samo su neki od komentara koji su preplavili njene objave.

Publika u Sloveniji nije krila oduševljenje — atmosfera u klubu bila je na vrhuncu, a Rada je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najtraženijih pevačica na estradi. Hitovi su se nizali jedan za drugim, a energična izvedba i interakcija s publikom podigli su veče na potpuno novi nivo.

