Dragana Mirković još jednom je dokazala zašto nosi titulu jedne od najvećih muzičkih ikona regiona. Na koncertu održanom u Sportskoj hali u Vranju, publika je ispunila svaki pedalj prostora — sala je bila puna do poslednjeg mesta, a atmosfera naelektrisana od prvog do poslednjeg takta.

Dragana Mirković oduševila u Vranju Foto: Privatna arhiva

Dragana je, kao i uvek, publici priredila pravi muzički spektakl. Brojni hitovi iz njene bogate karijere, od balada do bržih pesama, pevali su se horski zajedno s publikom.

Samo dva dana ranije, Dragana je održala koncert u Varni, u Bugarskoj, gde je ispunila do poslednjeg mesta Dvoranu kulture i sportova – što je u istoriji pošlo za rukom tek nekolicini bugarskih zvezda. Ovaj uspeh još jednom potvrđuje da njena popularnost daleko prevazilazi granice Srbije i da Dragana ima vernu publiku širom Balkana.

Dragana Mirković koncert Izvor: Privatna arhiva

Nakon dva trijumfalna nastupa u kratkom vremenskom razmaku, Dragana Mirković nastavlja svoju seriju koncerata, potvrđujući da su emocija, profesionalizam i iskrena ljubav prema publici ključ njenog dugogodišnjeg uspeha.

