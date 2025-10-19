DRAGANA MIRKOVIĆ PONOVO ODUŠEVILA! Puna hala u Vranju posle spektakla u Bugarskoj
Dragana Mirković još jednom je dokazala zašto nosi titulu jedne od najvećih muzičkih ikona regiona. Na koncertu održanom u Sportskoj hali u Vranju, publika je ispunila svaki pedalj prostora — sala je bila puna do poslednjeg mesta, a atmosfera naelektrisana od prvog do poslednjeg takta.
Dragana je, kao i uvek, publici priredila pravi muzički spektakl. Brojni hitovi iz njene bogate karijere, od balada do bržih pesama, pevali su se horski zajedno s publikom.
Samo dva dana ranije, Dragana je održala koncert u Varni, u Bugarskoj, gde je ispunila do poslednjeg mesta Dvoranu kulture i sportova – što je u istoriji pošlo za rukom tek nekolicini bugarskih zvezda. Ovaj uspeh još jednom potvrđuje da njena popularnost daleko prevazilazi granice Srbije i da Dragana ima vernu publiku širom Balkana.
Nakon dva trijumfalna nastupa u kratkom vremenskom razmaku, Dragana Mirković nastavlja svoju seriju koncerata, potvrđujući da su emocija, profesionalizam i iskrena ljubav prema publici ključ njenog dugogodišnjeg uspeha.
Pogledajte dodatni snimak: