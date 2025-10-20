Slušaj vest

Miki Jovičić bio je autor gotovo dve hiljade pesama, a najmanje 200 postale su večiti hitovi. U nastavku donosimo potresnu životnu priču o nesrećnom čoveku, a velikom pesniku.

- Miki Jovičić je ugledao ovaj svet 21. decembra 1953. godine u Batuši kod Požarevca, kao prvo dete majke Olge i oca Ljubiše. Mikijevi roditelji su se brzo razveli, a on je ostao da živi u Batuši sa bakom Vukosavom. Počeo je da piše još kao učenik osnovne škole, a posle završene Poljoprivredne škole u Požarevcu zaposlio se na Jugoslovenskim železnicama, gde je pet godina bio uzoran službenik - pričao je pesnik Bora Vasić, Mikijev prijatelj.

Bio zaljubljive prirode

Bio je zaljubljive prirode, voleo je mnoge žene i doživeo brojna razočaranja. Oženio se sa dvadesetak godina — prva supruga Ružica rodila mu je sina Zorana. Iz drugog braka sa pevačicom Zoricom ima ćerku Olgicu, a iz trećeg braka sa Vanjom sina Stefana, koji se rodio nakon Mikijeve smrti.

Sve Mikijeve ljubavi bile su burne, sva tri braka filmske priče za sebe, a sve vatre svoga srca pretočio je u pesme koje će se večno pevati. Posle ljubavnih brodoloma i prvog novca od prodaje ploča, Miki je odlučio da napusti stalno zaposlenje i da mu pisanje pesama postane jedini posao. Od 1972. godine počeo je da snima ploče sa svojim pesmama. Samo za pokojnog Šabana Šaulića napisao je tridesetak hitova.

Posle razvoda i propalih ljubavi, Miki je u jednoj kafani upoznao pevačicu Zoricu Dimov. Znajući da je malo pevača koji nisu snimali Mikijeve pesme, i Zorica je poželela da postane zvezda. Miki je znao da Zorica nema glasovne mogućnosti za veliku karijeru, ali je, uz pomoć prijatelja, snimio šest albuma za svoju suprugu.

Nije napravio zvezdu od žene, ona ga ostavila

Ređali su se najbolji tekstovi, pesme i svirke Ljube Kešelja, Dragana Stojkovića Bosanca, Miše Stojićevića... Od Zorice Jovičić nije bilo moguće napraviti zvezdu. Miki je skupio hrabrost i Zorici saopštio mišljenje najvećih muzičara, iako je znao da mu to neće oprostiti. Tako je i bilo — Zorica ga je napustila i odvela decu.

„Mislio sam da se nikada nećemo rastati, da je naša ljubav jača od svega. Možda sam za sve ja kriv, možda bi sa nekim poznatim kompozitorom postala zvezda. Ne krivim je ni za šta i želim joj sreću sa drugim čovekom. Ne znam dokle ću ovako, bez Zorice i bez dece nema mi života. Još uvek je mnogo volim i verujem da ćemo opet biti zajedno“, izjavio je Miki Jovičić samo mesec dana pre nego što se odlučio na ono najgore.

Ne mogavši da preboli rastanak od voljene žene, Miki je 1990. godine digao ruku na sebe. Srećom, ostao je živ zahvaljujući prisebnosti dobrih ljudi oko njega. Posle godinu dana od rastanka, Zorica se sa decom vratila Mikiju. Tada je napisao jednu od svojih najlepših pesama – „Ti si lek za moju dušu“. Idilična bajka se nastavila, ali nije dugo potrajala.

Početkom septembra 1993. krenuli su za Makedoniju, u Zoričin zavičaj. U direktnom sudaru s kamionom, Zorica je poginula za volanom, dok su Miki i ćerka Olgica prošli sa lakšim povredama.

Razboleo se od tuge

Tako je Zorica Jovičić, umesto da postane zvezda, prerano otišla, a Miki se razboleo od tuge. Na Starom groblju u Požarevcu, gde je Zorica sahranjena, komunalni radnici su ga nalazili rano zorom kako spava na njenom grobu. A onda su do Mikija počele stizati neverovatne vesti – navodno, u jednom požarevačkom restoranu nastupa pevačica koja glasom i stasom neodoljivo podseća na pokojnu Zoricu. Dugo je odbijao da je čuje i vidi, a kada se jedne večeri odvažio da dođe, zamalo se nije srušio od iznenađenja. Sličnost je bila neverovatna. Upoznali su se, počeli da se druže, a ubrzo su se i venčali.

15. januara 1996. godine Miki Jovičić je zaspao večnim snom sa osmehom na usnama. Mesec dana kasnije, supruga Vanja rodila mu je sina Stefana.

Mikijev sin Zoran tada je bio u vojsci, ćerka Olgica mala, a supruga Vanja nije znala kome da se obrati za pomoć. U tim najtežim trenucima, kao i mnogo puta ranije, pritekao je u pomoć kompozitor i harmonikaš Miša Stojićević, koji je platio sve troškove sahrane. Poznatih i slavnih pevača nije bilo nigde.