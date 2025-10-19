Slušaj vest

Miroslav Ilić priredio je sinoć veče za pamćenje u Hrvatskoj. Muzička legenda održao je koncert u prepunoj Areni Zagreb, na koncertu koji se danima unapred rasprodao i sa nestrpljenjem iščekivao.Uostalom kao i svaki nastup slavuja iz Mrčajevaca.

Emocije, sećanja i bezvremenski hitovi spojili su generacije u večeri koja će se dugo prepričavati!

Koncert je svečano otvoren hitom „Pozdravi je, pozdravi“, dok je Arena doslovno zablistala u punom sjaju. Ilić se zatim obratio prisutnima toplim rečima:

- Dobra noć, dobri ljudi! Za ovaj grad me vežu prelepe uspomene i neću dozvoliti nikome da mi ih oduzme - rekao je muzičar.

Uvek uz svoje pevače

Do bine je Miroslava ispratio Saša Mirković, čelnik Hype imperije, ali i njegov dugogodišnji prijatelj, menadžer i producent. Ilić nije krio zahvalnost, već je ponosno istakao:

- Naravno da je Saša Mirković, kao moj prijatelj, menadžer i producent, uvek tu uz mene. Sve nekako počinje i završava se s njim -istakao je Miroslav.

Uz Mirkovićevu podršku, Ilić je zakoračio na binu i započeo nezaboravnu noć ispunjenu najvećim hitovima i emocijama koje spajaju generacije.

- A tek smo počeli! Živeli! -poručio je legendarni pevač.

U pratnji orkestra Miše Mijatovića, a sa Aleksandrom i Dejanom na sceni, najavio je sledeću pesmu posvećenu „božanstvenim damama i damicama“. „Božanstvena ženo“, pesmu koja ima posebno mesto u njegovom srcu jer je njome 1983. godine započeo prvi veći nastup.

Poštuju ga velike zvezde

Specijalni gosti

Prvi specijalni gost bio je dečak Ajdin Osmanović, koji je s Miroslavom izveo numeru „Ova noć“, dok je publika uglas pevala i aplaudirala.

Posebnu pažnju izazvala je Maja Šuput, hrvatska zvezda čije je prisustvo dodatno zagrejalo atmosferu u Areni. Zajedno sa Miroslavom otpevala je legendarnu pesmu „Jedan dan života“, a potom izvela i svoj hit „Lopove“.

Na scenu je zatim izašla i Mira Škorić, još jedna posebna gošća večeri. Miroslav ju je najavio sa posebnim poštovanjem, a publika je uglas pevala hitove kao što su: "Manastir", "Ti si k'o i ja", "Otkači"...

Suze i duboke emocije

Koncert je zaključen dirljivim govorom Miroslava Ilića, koji je najavio da je ovo samo početak:

- Ovo je bilo zagrevanje za sledeću godinu, dragi moji! Bog neka vas čuva, neka vam da zdravlje! - rekao je Miroslav.

U emotivnom finišu, osvrnuo se i na nedavnu smrt velikog prijatelja, Halida Bešlića, rekavši da nema snage da otpeva njegovu pesmu, pa je zamolio svog pratećeg vokala Dejana da izvede legendarnu „Miljacku“. U tom trenutku, emocije su preplavile Arenu i rasplakale ceo parter...

Snimljeni kadrovi za film

Uoči koncerta, javnosti se obratio i Saša Mirković, direktor Hype produkcije i Hype televizije, otkrivši da upravo te večeri počinje snimanje novog filma „Menadžer“, a prvi kadrovi snimljeni su upravo u Areni Zagreb.

- Ovako će izgledati u filmu, jel’ tako? Dobro je. Ovako izgleda Zagrebačka Arena pre početka koncerta, a videćemo na kraju, kada Miroslav izađe, kako će to izgledati. Suzana Purković i njena ekipa snimaju delove filma - rekao je Mirković.

Pored njega bila je i rediteljka Suzana Purković, koja je dodala:

- Ovo su ekskluzivni kadrovi nove serije i novog filma. To je sve što smem da kažem -istakla je Suzana.

Mirković ju je potom upitao: „Kako se zove film?“ , a ona je odgovorila: „Menadžer“ .

- Eto, znači, imate priliku da prvi put čujete. Odavde krećemo sa snimanjem kadrova i nadam se da ćete uživati i u filmu koji ćemo snimati, kao i u seriji - dodao je čelnik imperije Hype.