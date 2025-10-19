Slušaj vest

Superstar, revolucionar, legenda, Jugoslovenka. Ove reči možda opisuju Lepu Brenu, ali ne govore sve ono što je najveća zvezda SFRJ uradila za više od četiri decenije. Najbolji dokaz magije koju sa sobom nosi bio je u Istri, u Rovinju, gde je zapalila masu na partiju kompanije Wireless Media Group (WMG).

Dan kasnije, prvi put za Kurir televiziju i emisiju "Stars specijal", čiji su domaćini Olivija Jontić i Ivan Kleut, a koja se emituje nedeljom od 15 sati, uradili smo intervju, u kojem je za početak sumirala utiske s nezaboravne večeri.

- Bio je jedan emotivni naboj. Nadam se da će i vaša kompanija, kao i publika koja je bila, pamtiti to veče po lepoj poruci, poruci ljubavi, da smo se lepo zabavljali i da nam je tu mesto - kaže Brena.

Susret sa Vangom

Već godinu i po dana traje poslednja od nebrojenih turneja Lepe Brene, a dok publika kao i prvog dana uglas peva s njom, postavlja se pitanje hoće li ikad sići sa scene ili će pevati dokle god je glas bude služio.

- Odavno sam htela da prestanem da radim zato što se puno umorim. Sećam se kad sam bila 1989. godine kod Vange, kad su mi rekli da moram da odem kod nje, da bi bila velika šteta da dođem u Bugarsku, a da ne odem kod nje. Ona je bila najveća balkanska proročica, žena je bila slepa. Kad sam došla kod nje, tresla sam se kao prut. Rekla mi je mnogo stvari koje su se obistinile. Ona meni kaže: "Kad iduće godine budeš došla u septembru, dođi ponovo kod mene." Ja njoj kažem: "Vanga, molim vas, ja od iduće godine prestajem da radim, napraviću pauzu najmanje godinu dana", a ona se tako slatko nasmejala i rekla: "Molim te, kad dođeš iduće godine u septembru, kao što sam ti i rekla, ponovo dođi kod mene". Tako da ja nikada nisam prestala da radim.

Brena je krenula sve iznova kada je poziciju glavnog producenta dala mlađem sinu Viktoru Živojinoviću.

- Konačno sam se vratila Lepoj Breni. Napravila sam velike promene, najmlađeg sina Viktora postavila sam za glavnog, odgovornog i izvršnog producenta za sve što se dešava oko mene i mog imena. Meni je to dalo novu dimenziju, novu energiju. Konačno posle 43 godine rada imam nekoga ko je zaista moj. On je uneo jednu novinu za kojom sam čeznula poslednjih 10-15 godina, da neko brine o meni na način koji meni prija.

Dorastao ulozi

Viktor je pokazao da je i te kako dorastao ulozi koju mu je Brena dala, a da li bi pristala da njen sin radi s još nekim iz sveta šou-biznisa, kaže:

- Ako on može da stigne da obavi ceo posao sa svojom ekipom i da ima organizaciju u kojoj meni neće ništa nedostajati, ja se sasvim slažem da on napravi čitav svoj tim, da proširi taj posao i da radi s kim god da želi i s kim mu prija. Mislim da bi čak i trebalo, jer on treba da vidi kakvi su drugi, jer nisu baš svi koji su u svetu šou-biznisa normalni kao što je njegova majka.

