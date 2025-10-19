Slušaj vest

Od kada je njen mlađi sin Viktor Živojinović preuzeo brigu o njenoj karijeri, Lepa Brena ima konačno vremena da se posveti sebi.

U "Stars specijalu", emisiji koja se emituje nedeljom od 15 sati na Kurir televiziji, a čiji su domaćini Olivija Jontić i Ivan Kleut, muzička zvezda je otkrila šta radi kad ne peva.

- Otkako nemamo "Grand", okrenula sam list da živim svoj život, da ne pratim medijski šta se sve dešava na estradi, u šou-biznisu, jer to više nije moj posao, moja obaveza, moj zadatak. Više ništa ne gledam. Imam laptop i tu gledam Netfliks, dokumentarne filmove o ljudima šta su sve prošli, te poznate ličnosti, glumci, pevači i sportisti. Jako su interesantne priče svih tih uspešnih ljudi, koji su doživljavali psihičke lomove, kako podnose slavu, uspeh, novac.

"Saša je bio je stub cele priče"

Iako retko gleda televiziju, Brena je upućena u ekspanziju muzičkih takmičenja. Pitanje koje se postavlja je da li bi se našla u žiriju nekog od njih.

Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Ne bih to mogla da radim, zaista. To je veoma odgovorna priča. Treba deci dati šansu, treba im konstruktivno verbalno objasniti u kojoj su fazi i kako treba da napreduju. To je ozbiljna odgovornost. Ne mogu više da se takmičim ni sa kim. Mi smo počeli još 1998. godine, kad smo otvorili "Grand produkciju", i to takmičenje, dok je pokojni Saša to vodio, bilo je stub čitave priče. Sada ne vidim jednu takvu ozbiljnost, takvu odgovornost, a ja ne mogu da radim to laički - rekla je Brena i nastavila:

Lepa Brena otkrila da li bi se snašla u ulozi žirija muzičkog takmičanja Izvor: Kurir televizija

- Da me neko plati pa da se ja kao igram, da se slikam, previše mi je to, ne mogu da kažem neozbiljno, nego sad toga ima previše. Kad smo mi krenuli s "Grand produkcijom", sećam se kakvi su to komentari bili, da je to na margini ovog ili onog ukusa, a pogledajte posle toliko godina "Grand" i šema "Granda", kako smo mi to radili, postala je okosnica kako sve televizije to danas rade. A meni tu fali jedan čovek kao što je Saša Popović.

