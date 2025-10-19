Slušaj vest

Muzička zvezda Lepa Brena u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 15 sati na Kurir televiziji, a koju vode Olivija Jontić i Ivan Kleut, otvorila je dušu.

Balkanska muzička diva, s karijerom dugom 43 godine, pričala je o brojnim temama, a prokomentarisala je i izjavu Marije Šerifović da bi pevači trebalo da idu u penziju kada napune 60 godina.

Ova tema je njoj bila simpatična, pa je o tome pričala sa osmehom na licu.

- Pitaću je kad bude napunila 60 godina, tada će joj biti najslađe da peva, onda ću doći kod nje da je pitam šta si ono rekla. Imaće možda čopor dece, ta deca će da porastu, da odu i šta ti onda ostaje, tvoja prva ljubav, a naša prva ljubav je publika - sa osmehom je rekla Brena.

Podsetimo, Marija je jednom prilikom rekla da smatra da svako ko ima više od 60 godina ne bi trebalo da nastupa više.

- Ja se divim nekim mojim kolegama. Meni je strašno kad vidim - sedi poluživ, umoran, ne liči ni na šta i peva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine... Ne znam šta da kažem. Neka sadi cveće ako mu je dosadno. Evo moja majka Verica, dao bog, zna da peva, lepo peva. Evo, sad prvi put javno govorim o tome. Ja sam joj rekla: "Verice, nećeš više da pevaš." I bilo joj je teško. Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumem - rekla je ona tom prilikom i dodala:

- Rekla sam joj: "Majko, moji novci su u sefu nekom, negde, u kovertama. Samo lepo odeš, uzmeš i živiš kako želiš."

