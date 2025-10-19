Slušaj vest

Tamara Radmilović je odlučila da se vrati na muzičku scenu.

Poznato je da je u proteklom periodu popularna Tacca zarađivala od profila na sajtu za odrasle, međutim, izgleda da se ona u potpunosti nije odrekla svoje muzičke karijere.

Vratila se na muzičku scenu

Ova bivša učesnica muzičkih takmičenja „Pinkove Zvezde“ i „Zvezde Granda“ čak je javno pozvala muškarce da joj se jave.

Tačnije, ona želi frajera za svoj novi spot, a pitanje je da li će se za njen video prijaviti možda i neki muškarci koji su gledali njene klipove na sajtu za odrasle.

