Stars Specijal u potpuno drugačijem ruhu i duhu. Nova-stara voditeljska postava, koju čine Olivija Jontić i Ivan Kleut, izveštavaće vas o najaktuelnijim dešavanjima na domaćoj, ali i svetskoj šoubiz sceni!

U današnjoj emisiji ekskluzivan intervju sa Lepom Brenom iz Rovinja, u kom nam je muzička zvezda otvorila dušu, govoreći o aktuelnim temama - Saši Popoviću, Aleksandri Prijović i novom članu porodice Živojinović, devojčici Ariji.

Ekipa Kurira bila je u Skoplju gde je zabeležila ekskluzivne priče. Jedna je povodom godišnjice smrti pevača Tošeta Proeskog, a druga intervju sa Bokijem 13, koji je pričao sasvim iskreno o najtežem periodu u svom životu, zatvorskim danima.

Muzička zvezda Vesna Zmijanac, samo za Stars Specijal otvorila je temu o kojoj dugo nije pričala.