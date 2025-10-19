Slušaj vest

Šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, godinama je zabavljao ljude regiona, živeći na visokoj nozi. Ipak, jedan pogrešan korak stavio ga je iza rešetaka, a on sada na život gleda potpuno drugačije.

On je na ovu temu govorio za Kurir televiziju u emisiji "Stars Specijal".

- Napolju je bilo 40 stepeni, 15. jul, a ja sam se tresao. Imao sam zimsku garderobu na sebi. Zbog prevelikog stresa mi je nedelju dana bilo hladno. Onda sam došao sebi i shvatio da moram da nastavim dalje - kaže ovaj šoumen.

Bojan Jovanovski otkrio je i da je spavao na podu, jer je bio smešten u ćeliji koja je predviđena za trojicu zatvorenika, a njih je bilo petoro.

- Hrana je bila uzrok moje bolesti i doživotnog invaliditeta koji ću nositi sa sobom. Nisam imao priliku da se hranim saglasno svojim protokolom za bolesne ljude po mojoj patologiji i ja sam završio na četvrtoj operaciji, jedva preživeo - kaže Boki.

Osmi septembar 2020. godine je dan koji mu se zauvek urezao u sećanje:

- Dvadesetak minuta, što i moja majka priča u filmu, bio sam u stanju pre sepse. Ne dao Bog nikome - kaže on.

Jovanovski kaže da je u zatvoru delio sudbinu svojih cimera:

- Čistio sam tamo, naravno, nisam ja bio primadona u zatvoru, nego zatvorenik - kaže on.

Šomen je otkrio i šta mu je najteže palo u zatvoru:

- Sam osećaj da si zatvoren mi je bio najteži. Sada sam najsrećniji čovek na celom svetu Dočekali su me mama, otac, kuče Srećko i drugo kuče. Ostavio sam cimerima stvari iz zatvora, naravno, neću da vučem sa sobom. Sloboda je najvažnija. Sloboda i zdravlje, sve ostalo je lako - kaže Boki 13.

