Folk pevačicaJana Todorović redovno nastupa kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Ovog puta viđena je na beogradskom aerodromu prilikom povratka sa još jednog uspešnog nastupa - i to u društvu svoje ćerke Kristine.

- Taman sam se zahvalila Bogu da niste tu. Šalim se, dobro sam. Dolazimo sa nastupa, sinoć sam nastupila u Beču - rekla je Jana sa osmehom.

Šminker kao novo zanimanje

Primetno je da Kristina sve češće prati mamu na nastupima, dok je donedavno uglavnom čekala Janin povratak na aerodromu.

- Tako je, ja ću joj biti šminker - našalila se Kristina.

Mama i ćerka bile su u opuštenom izdanju - Jana u farmerkama i crnom kaputu, dok je Kristina nosila trenerku i kaput. Obe su imale punđe na glavi, bez šminke i sunčane naočare koje su prekrivale lice.

Zajedno su vukle kofere do izlaza i otišle.

Svađa pred kamerama

Podsetimo, mnogo se pričalo o Janinom potezu na jednom događaju na kojem se Jana pojavila sa naslednicom, gde joj je usred intervjua poručila pred svima da joj više neće dozvoliti da priča za medije.

Ipak, pevačica je kasnije objasnila da je posredi bila samo šala koja je pogrešno protumačena, te da se ona ponosi svojom ćerkom.

- Moram da kažem da me iznenadilo koliko je jednostavan, šaljiv trenutak pogrešno protumačen. Moja ćerka je kasnila, sve se dešavalo u žurbi, a moja rečenica da "nije za kamere" i da joj je "to poslednji intervju" bila je izgovorena kroz šalu, onako kako majke često umeju da odreaguju u trenutku - rekla je folkerka.

Jana sa ćerkom Kristinom i Zoranom Mićanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Naravno da nisam imala nameru da je povredim, naprotiv, ponosna sam na nju i uvek sam joj podrška u svemu. Sinoć je bilo prelepo slavlje kod moje prijateljice Viki, sve u duhu veselja, smeha i dobre energije. Žao mi je što je jedan bezazlen momenat predstavljen kao neprijatnost, jer toga zaista nije bilo - dodala nam je ona potom.

