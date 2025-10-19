Slušaj vest

Muzička zvezda, Vesna Zmijanac, za kamere Kurir televizije komentarisala je svoje spotove i otkrila da li bi ponovo sve uradila isto.

O spotu "Svatovi", pevačica je rekla:

- Ovo nije mesto i vreme za ta objašnjenja, za ovo nam treba ceo dan. Sam spot govori sve, on je prelep i jedinstven, kao i pesma. Jedino sam se ja smrzla tada, pošto je sve snimano na snegu. Od ovoga ne može bolje.

Vesna Zmijanac za "Stars Specijal" o svojim starim spotovima Izvor: Kurir televizija

Kada je u pitanju spot "Rat i brat", Zmijanac kaže:

- Divno je bilo. Sve je uvek bilo lepo organizovano i nikada nije bilo problema kada snimam velike spotove. Samo što sam ja tog dana bila umorna, bio mi je ko zna koji dan snimanja, ali izgurala sam. Mladost, svaka mladost je sama po sebi lepa, još ako Vam je Bog dao još nešto malo uz mladost, onda ste sa zvezdama - kaže pevačica.

