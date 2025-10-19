Slušaj vest

Ilda Šaulić progovorila je o ćerki Emi i tom prilikom otkrila da je njena naslednica nastavlja muzičkim koracima majke i dede Šabana Šaulića.

Pevačica je ispričala da se trudi da njena ćerka sluša kvalitetnu muziku, te da mala Ema i te kako voli muziku.

- Ima danas što ja kažem lošeg uticaja, ali trudim se da sluša u kući ono što je dobro i kvalitetno. Onda kada dođe iz škole ili negde spolja, pa mi odvali nešto, padnem u nesvest, ali dobro, i to je za decu. Ono što je dobro je da je ja naučim šta je dobro i da zna šta treba da sluša i na čije koncerte treba da ide. Kako bude rasla, imaće svoje vizije i želje. Drago mi je što je počela da svira klavir, voli muziku. Mislim da je negde više privlači strana muzika, nego naša. Ali volela bih da zna ove naše – rekla je Ilda.

"Mora da ceni i poštuje dedu"

Šaulićka je potom otkrila da li je njena ćerka Ema svesna veličine i nasleđa koju je ostavio kralj narodne muzike Šaban Šaulić.

- Onako kako vreme odmiče i kako stasava. Mislim da ni ja nisam svesna veličine svog oca, iako sam formirana i zrela žena već odavno. Od kada ga nema, shvatiš koliko je veliki bio. Ona kao dete doživljava to interesantno, jer gde god da se nađemo, uvek se tu deda spominje. Uvek kažem da je deda bio najbolji ona to mora da zna, da ceni i da poštuje. Ko god kaže pa ti si unuka, ona se raduje, neka, Bogu hvala na tome – zaključila je ona.

"Ja sam starog kova"

Inače, jednom prilikom Ilda je ispričala da često ne razume svoju naslednicu i otkrila da je stroga mama.

- Ima naravno reči koje ne razumem kada ćerka kaže, pa joj često kažem "Prevedi mi". Svako vreme nosi svoje, tako da ova deca su mnogo napredna, imaju mnogo informacija i sve upijaju kao sunđer. Trudimo se suprug i ja da je ispratimo što je bolje moguće - pričala je ona i dodala:

- Ćerkica nosi i tašnicu, u kojoj ima svoje stvari koje nosi. Čet GPT i dalje ne pitam za savete. Ja sam žena starog kova kada je vaspitanje u pitanju, tako da se držim tih pravila, a ne ovih modernih.

