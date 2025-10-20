Slušaj vest

Crnogorski maneken Marko Vukotić pažnju javnosti privukao je pojavljivanjem u spotu Ane Nikolić "Milion dolara", a potom je učestvovao u petoj sezoni "Farme".

Kršni Crnogorac je tokom boravka na "Farmi" izmamio uzdahe svih devojaka, koje se i dalje sećaju njegovog mišićavog tela.

U rijliti sa psom

Sa sobom je pored uobičajenih stvari poveo i svog psa koji je uspeo tada da iznervira ostale farmere, jer je konstantno jurio kokoške po imanju.

Vukotić je danas fitnes instruktor, a u međuvremenu se i oženio sa lepom Jovanom, koja se sudeći prema fotografijama na Instagramu bavi istim zanimanjem.

Podsetimo, tokom "Farme" veliku pažnju privlačio je njegov odnos sa pevačicom Romanom Panić. Iako je tada imao devojku, simpatije prema pevačici nije krio, a u jednom trenutku su se i poljubili. To je bilo zbog igre "Istina ili izazov", ali se o toj sceni danima pričalo kako na imanju, tako i u medijima.

Najavio intimne odnose sa pevačicom

Kada su zajedno bili postavljeni za sluge, Marko je u nekoliko navrata govorio da će on i Romana navodno imati intimne odnose u štali.

- Biće intimnih odnosa sa Romanom u štali! - našalio se on tada.

Romana je prihvatila njegovu šalu i govorila da je izbor sluga namešten.

- Pa da, ovo je namešteno, jer me Vukotić zove Bebo, Mazo i slično - rekla je Romana tada.

romana-1.jpg
Romana Panić Foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Romana Panić se 2020. godine našla u centru skandala kada je u Australiji uhapšena sa svojim verenikom nakon što je policija utvrdila da su zajedno učestvovali u nelegalnom podizanju novca sa bankomata širom te države. I dok je ona bila iza rešetaka, Marko se oženio.

Kurir/Srbijadanas

