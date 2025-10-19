Slušaj vest

Bojana Lazić (38) danas važi za jednu od naših lepših voditeljki, a svojim izgledom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Bojana je sada objavila slike iz studija i pokazala u kakvom izdanju je snimala emisiju.

Bojana Lazić pokazala golišave noge Foto: Printscreen

Voditeljka je na sebi imala sivu haljinu sa rajsferšlusom koji je raskopčala, pa su njene noge bile u prvom planu.

Bojana je, kao i uvek, bila lepo raspoložena i nasmejana, a snimak je odmah podelila na svom Instagram profilu i komentari su se nizali.

Dobila poruku od nepoznatog muškarca

Podsetimo, Bojana Lazić na Instagramu je dobila nedavno poruku od nepoznatog muškarca, pa je odmah rešila da je podelila javno.

Naime, Bojani je čovek napisao da izgleda poput devojaka koje imaju 18 godina, pa se našalila u svom stilu.

- Ne bih da budem nekulturan, ali ti moram reći da bolje izgledaš od svih ovih klinki od 18 godina. Bojana, prelepa si - glasila je poruka, a voditeljka je preko slike napisala:

- Kakva nekultura!

Pogledajte dodatni snimak: